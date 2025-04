Prenosna sončna elektrarna – zanesljiv vir energije v izrednih razmerah

Omogoča nam komunikacijo, osvetlitev, delovanje gospodinjskih aparatov, ogrevanje in ne nazadnje občutek normalnosti, ko se svet okoli nas spremeni.

Kaj pa, če električno omrežje odpove? Kaj, če goriva zmanjka ali pa se gorivne celice izrabijo? V takšnih trenutkih ostane samo ena resnično zanesljiva naravna danost – sonce. A tudi izkoriščanje sončne energije ni samoumevno. Večina sončnih elektrarn, nameščenih na strehah domov, ne more delovati brez povezave z omrežjem. Tako v primeru izpada elektrike tudi lastniki teh sistemov ostanejo brez električne energije, razen če imajo v sistem vključeno tudi baterijsko shrambo.

Druga možnost so t. i. balkonske sončne elektrarne z baterijami, ki so namenjene manjšim gospodinjstvom in lahko v sončnih dneh zadoščajo za osnovne potrebe: napajanje razsvetljave, hladilnika, računalnika in telefona. A balkonska rešitev ni primerna za vse – vsi nimamo možnosti za stalno nameščeno elektrarno, kaj šele za velik solarni sistem.

Zato smo v našem podjetju razvili izdelek, ki rešuje prav ta izziv. Predstavljamo vam prenosno sončno elektrarno, zasnovano posebej za potrebe v sili, pa tudi za udobje v prostem času.

Prenosna sončna elektrarna je izjemno enostavna za uporabo – postavite jo in pripravite za delovanje v nekaj minutah. Sestavljena je iz enega ali več lahkih, zložljivih in fleksibilnih solarnih modulov, ki jih lahko razgrnete kjer koli – na tleh, strehi avtomobila, ob šotoru ali prikolici. Ti moduli se povežejo z visokokakovostno li-ion polnilno postajo, ki jo lahko napajate s sončno energijo, klasičnim električnim omrežjem ali celo avtomobilsko baterijo.

Srce sistema je polnilna postaja, proizvedena v okviru svetovno priznane blagovne znamke Growatt. Ta sodobna naprava je rezultat dolgoletnega razvoja in izkušenj enega največjih svetovnih proizvajalcev solarnih razsmernikov. Naše podjetje je ponosno, da je uradni zastopnik izdelkov Growatt v Sloveniji, kar nam omogoča, da vam ponudimo najsodobnejše rešitve, podprte s strokovnim znanjem in servisno podporo.

Kje vse lahko pride prav prenosna sončna elektrarna?

V primeru naravnih nesreč in izrednih razmer (neurja, poplave, potresi, izpadi elektrike),

na terenu, ko delate oddaljeno od infrastrukture (npr. montaža, snemanja, raziskave),

na kampiranju, v prikolici, avtodomu ali na vikendu brez stalne oskrbe z elektriko,

kot zanesljiv vir energije pri daljših potovanjih, pohodih ali pustolovščinah v naravi,

za varnostne in reševalne službe kot mobilni vir napajanja.

Ob tem pa ne smemo pozabiti na vsakdanjo uporabnost. Polnilna postaja omogoča priklop različnih naprav – od svetil, hladilnikov, televizorjev do električnega orodja, računalnikov in telefonov. Hkrati je tiha, ne oddaja škodljivih emisij in je izjemno enostavna za transport.

Kot direktorica podjetja, ki deluje z vizijo zagotavljanja praktičnih in trajnostnih rešitev, sem iskreno ponosna, da lahko slovenskim uporabnikom ponudimo izdelek, ki združuje kakovost, zanesljivost in vsestransko uporabnost. Naš komplet prenosne sončne elektrarne je več kot samo rešitev v sili – je zanesljiv partner, ki vam stoji ob strani vedno, ko ga potrebujete.

