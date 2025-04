Trump ne bo zadovoljen: poglejte, kje bosta z Melanio sedela na papeževem pogrebu

Ameriški predsednik Donald Trump je pred nekaj dnevi objavil, da bo skupaj z ženo Melanio v soboto prišel na pogreb papeža Frančiška v Rim. Svetovni mediji so zdaj objavili, kje naj bi Trump sedel.

Ameriški voditelj, ki je vajen prednostnega obravnavanja na svetovnih dogodkih, se bo moral tokrat zadovoljiti s sedežem v tretji vrsti na sobotnem žalnem dogodku, poroča The Telegraph.

Čeprav razpored sedenja še ni bil objavljen, bodo tuji dostojanstveniki, glede na razpored s pogreba poljskega papeža Janeza Pavla II. leta 2005, sedeli na eni strani ob papeževi krsti.

Na pogrebu papeža Frančiška delegacije najmanj 130 držav

Pogreba papeža Frančiška, ki je umrl v ponedeljek v starosti 88 let, se bodo v soboto na Trgu svetega Petra udeležile delegacije najmanj 130 držav, tudi okoli 50 voditeljev držav in deset monarhov, so sporočili iz Vatikana. Njegov grob v rimski baziliki Marije Snežne bo mogoče obiskati od nedelje.

Med njimi bodo ameriški predsednik Donald Trump in španski kraljevi par pa tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Frančišek je zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu.