Donald Trump: »Hvala moji prelepi prvi dami Melanii« (FOTO)

Čeprav glasovi ameriških volivcev še niso prešteti, pa je skorajda zagotovo že jasno, da je novi ameriški predsednik republikanec Donald Trump. Ta je tudi že stopil pred volivce, ki so se zbrali v štabu republikancev na Floridi, spremljala ga je žena Melania in otroci, vključno z najmlajšim Barronom, ki je letos tudi prvič glasoval na volitvah. Za očeta, seveda.

Na odru so se mu pridružili tudi otroci. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Trump se je zahvalil volivcem in družini, še posebej »prelepi prvi dami« Melanii, ki jo je pohvalil kot izredno delovno ter dodal, da je ravno izdala avtobiografijo, ki je že med najbolj branimi knjigami v ZDA. »Rad bi se vam vsem najlepše zahvalil. To je super. To so naši prijatelji. V tem neverjetnem gibanju imamo na tisoče prijateljev. To je bilo gibanje, kot ga še nihče ni videl. In odkrito povedano, verjamem, da je bilo to največje politično gibanje vseh časov. Kaj takega je že bilo v tej državi in ​​morda tudi širše,« je dejal v svojem slogu in nadaljeval, da bo zdaj lahko državi pomagal ozdraveti.

Podporniki že slavijo. FOTO: Ronda Churchill/Afp

»Bog me je ohranil pri življenju z razlogom,« je še dejal Trump, ki je s tem seveda spomnil na to, da je preživel poskus atentata, ki se je zgodil med predvolilno kampanjo.

»Nocoj smo se zapisali v zgodovino z razlogom in razlog bo prav to. Premagali smo ovire, za katere nihče ni mislil, da so možne, in zdaj je jasno, da smo dosegli najbolj neverjetno politično stvar. Poglej, kaj se je zgodilo. Je to noro? Ampak to je politična zmaga, ki je naša država še ni videla,« je še dejal Trump.