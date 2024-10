Sanjski Gregor se je javil iz opustošene Floride: 90 % bencinskih servisov je brez bencina

Pisali smo, da je orkan Milton, ki je v sredo zvečer po lokalnem času dosegel obalo Floride, sicer oslabel, a kljub temu povzroča ogromno škodo. Po prizadetem območju pustošijo izjemno močan veter in poplave, več kot dva milijona domov je brez elektrike, poročajo tudi o smrtnih žrtvah.

Orkan Milton je po vsej Floridi povzročil paniko. Tam je bil tudi Gregor Čeglaj, ki ga poznamo iz šova Sanjski moški. Na instagramu je objavil, da je po skoraj vsej Floridi na bencinskih črpalkah zmanjkalo goriva: »90 % bencinskih servisov je brez bencina,« je navedel.

Nekaterim gospodinjstvom je zaradi škode na infrastrukturi prekinjena tudi oskrba s pitno vodo.

Prebivalci izpraznili trgovine

Ameriški mediji pa poročajo, da so izpraznjene police v trgovinah. Zmanjkalo naj bi toaletnega papirja in tudi nekaterih najosnovnejših živil, kot so ustekleničena voda, konzerve in živila z daljšim rokom uporabe, so pisali ameriški mediji in objavili fotografije.

Gre sicer za običajen odziv, pišejo. Ko se ljudje pripravljajo na izredne razmere in ko so v pričakovanju motenj pri oskrbi z električno energijo in motnjah pri preskrbi z živili.

Kljub kaotičnim razmeram pa so si prebivalci pomagali med seboj. »Pomagajo si pri pospravljenju, čiščenju porušenih dreves, skrbijo za pobegle hišne ljubljenčke in tudi za starejše, ki imajo svoje sorodnike v drugih državah,« navajajo.

V Saint Petersburgu je zaradi škode, ki jo je neurje povzročilo na infrastrukturi, trenutno prekinjena oskrba prebivalcev s pitno vodo. Glede na zadnje podatke je v celotni zvezni državi brez elektrike najmanj 2,8 milijona domov. Po besedah floridskega guvernerja Rona DeSantisa je bilo uničenih najmanj 125 domov, od tega številni mobilni.

Z atlantske obale Floride poročajo o več smrtnih žrtvah, a točno število ni znano. Glede na navedbe policije tragične novice prihajajo iz mesta Saint Lucie, kjer je območje v razmaku 20 minut doseglo več tornadov. Veter naj bi med drugim prevračal avtomobile.