Znano, kdo je najboljši! Olimpija ubranila naslov državnega prvaka

Hokejisti Olimpije so ubranili naslov državnega prvaka. Na drugi tekmi finala so z 2:0 premagali večnega tekmeca, Sij Acroni Jesenice in serijo dobili z 2:0 v zmagah. Za Ljubljančane je to jubilejni, 20. naslov v samostojni Sloveniji, Jeseničani ostajajo pri 13.

Olimpija je še enkrat dokazala, da je trenutno boljši tekmec od Jeseničanov, tudi Gorenjci pa niso razočarali. Če so se na prvi tekmi v domači dvorani, ki so jo izgubili z 1:4, enakovredno kosali le v prvih desetih minutah, so bili tokrat nekoliko bolj enakovredni. Priložnosti so imeli predvsem v drugi tretjini, ker jih niso izkoristili, so jih zeleno-beli kaznovali.

So pa tudi na drugi tekmi Ljubljančani zapustili boljši vtis, zato se veselijo pričakovanega naslova.

Strelca zadetkov sta bila Jaka Sodja in Marcel Mahkovec.