Neuradno: na Hrvaškem 70 novih okužb, trije okuženi prišli iz Slovenije

Začetek šolskih počitnic tradicionalno pomeni, da se začenja selitev Slovencev proti hrvaškemu morju. Tudi letos kljub novemu koronavirusu ni nič drugače, kar dokazujejo gneče na mejah. O čakalnih dobah poročajo z mejnih prehodov Sečovlje, Dragonja, Brezovica pri Gradinu, Sočerga, Starod, Jelšane, Novokračine, Petrina in Vinica. Trenutno se najdlje, dve uri, za vstop na Hrvaško čaka na Sočergi in Petrini.Preberite tudi:Uradni podatki za Hrvaško za včeraj še niso znani, neuradno pa hrvaški mediji napovedujejo, da bo potrjenih novih primerov okužbe po državi najmanj 70. Uradno je potrjenih 28 novih okužb v Zagrebu, od tega 20 v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan. Pozitivni na novi koronavirus so štirje zaposleni in 16 pacientov, vsi imajo milejše simptomeŠtiri nove okužbe so v Zadru. Nobena izmed štirih pozitivnih oseb ni povezana s turnirjem v Zadru, gre pa za tri tuje državljane in državljanko Hrvaške, ki je bila v Sloveniji. Na širšem območju Osjeka je novo odkritih 40 okužb. Največje žarišče je v Đakovu, kjer je 38 primerov. Med pozitivnimi je tudi upokojeni nadšof, nadškofpa je v samoizolaciji.Iz Primorsko-goranske županije poročajo o 10 novo obolelih osebah. Gre za pet pomorščakov in pet uvoženih primerov iz Srbije, BiH in Kosova ter o dveh osebah iz Slovenije. Vse so hitro izolirali in imajo blage simptome, tako da ne potrebujejo hospitalizacije. Po prihodu iz Slovenije je bila že včeraj pozitivna oseba na Reki Uradne podatke o novih okužbah, zbrane za vso državo, bodo objavili ob 14. uri.Preberite tudi:Pred dnevi je slovenski minister za zdravjeizrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja okužb na Hrvaškem in dodal, da bi naši južni sosedje kmalu lahko prišli na seznam nèvarnih držav, po vrnitvi iz katerih je potrebna 14-dnevna samoizolacija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so poudarili, da je epidemiološka slika na Hrvaškem podobna kot v Sloveniji, vodja svetovalne skupine vladi za covid 19je to potrdila, kljub temu pa izjavila, da ne bi bilo nič narobe, če bi letos dopust na Hrvaškem izpustili. Ob tem pa je omenila, da na Hrvaškem testirajo veliko manj kot pri nas.Obsežno testiranje na novi koronavirus kot del strategije izhoda iz popolnega zapiranja v novo normalnost priporočajo vse znane svetovne organizacije, tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Po podatkih spletne strani Worldometer je Slovenija doslej naredila 46.541 testov in je v samem vrhu lestvice držav z največ vzetimi brisi. Hrvaška z 17.803 brisi precej zaostaja. Za primerjavo: v Italiji so opravili 83.585 testov, v Avstriji 64.248, v Nemčiji 60.035, v Srbiji 40.2003, na Madžarskem 27.060, v BiH pa 25.893.