Napoved, ob kateri se zgrozimo: Hrvaška bi lahko imela do 100 novih okužb na dan

Lahko bi imeli trimestne številke okužb

Karantena po povratku iz Hrvaške? Tako kažejo številke, kjer je pojasnjeno, kdaj bi Hrvati presegli postavljeno mejo 10 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, kar je merilo za to, da se država uvrsti med nèvarne. Slovenija Hrvaško, kjer so imeli v ponedeljek 30, v torek pa 22 novih potrjenih primerov okužbe, še vedno uvršča med varne države, po prihodu iz katerih ni potrebna 14-dnevna samoizolacija. A če bi se napovedi Kolarića uresničile, bi to pomenilo, da bi se hrvaška epidemiološka slika toliko poslabšala, da bi lahko Hrvaška pristala na seznamu nèvarnih držav. Kako naš NIJZ računa, ali je država varna ali ne, si oglejte v članku, kjer je pojasnjeno, kdaj bi Hrvati presegli postavljeno mejo 10 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, kar je merilo za to, da se država uvrsti med nèvarne.

, čeprav imajo tudi tam povečano število novih okužb s sars-cov-2 in so zato spremenili režim na meji . A to bi se utegnilo kmalu spremeniti, če se bodo uresničile napovedi hrvaškega epidemiologaKolarić je namreč izjavil, da bi imeli na Hrvaškem lahko tudi po 100 novookuženih na dan. »Virusi poleti oslabijo in imamo zato manj težkih primerov,« se je Kolarić odzval na besede ministra za zdravje, da je pri mlajših od 60 let covid 19 v 92 odstotkih asimptomatski in v blagi obliki, nato pa je dodal: »Na žalost se je pri nas epidemiološka slika poslabšala. Okužene so mlade osebe, ki imajo nekoliko lažjo klinično sliko ali pa je nimajo, Ko pa se okužijo nekoliko starejši ljudje, po navadi v bolnišnici, pa je smrtnih primerov več.«Epidemiolog je priznal, da je zaskrbljen: »Ponovno imamo nekaj deset okuženih na dan. Začeli smo se obnašati, kot da se nič ne dogaja. Začeli smo verjeti, da se ne moremo več okužiti. Pričakujem, da bo dnevno število okuženih v naslednjih dneh 50, 60, pa tudi 100. Da, lahko bi imeli trimestne številke.« Je pa nekoliko bolj optimistično dejal, da kakšnih večjih sprememb v virusu ni in da sedaj veliko več vemo o njem kot na začetku pandemije ter da je zato smiselna odločitev, da se država ne zapira. Ocenil je, da je možno število okuženih zmanjševati tudi brez tega. Težave vidi drugje: »Popustili smo pri individualnih ukrepih. Tudi danes to gledam na predvolilnih izborih; ljudje se še naprej rokujejo in to ni zaželeno.«Čez teden dni, natančneje 5. julija, Hrvate čakajo volitve. Po več okužbah na teniškem turnirju v Zadru so se pojavili pozivi, naj volitve prestavijo. Kolarić meni, da bi volitve lahko varno izvedli ob upoštevanju ukrepov, težava pa bi bilo lahko večje število ljudi v samoizolaciji: »Čez 10 dni bi lahko imeli 10 do 20 tisoč ljudi v samoizolaciji Tu so tudi domovi za starejše, kjer so prepovedani obiski. Mislim, da se ne bi smelo zgodi to, da ljudje ne bi mogli glasovati.«