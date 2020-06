Slovenka na Pelješcu: Turisti preveč sproščeni, obnašam se, kot da so vsi kužni

Pelješac je priljubljen med slovenskimi adrenalinskimi navdušenci. FOTO: Igor Mali

Bralkaže skoraj dva tedna dopustuje na Hrvaškem, kjer ima v kampu na Pelješcu prikolico. Tja zahaja že dolga leta, letošnje dopustovanje pa se od prejšnjih močno razlikuje – zaradi pandemije novega koronavirusa seveda.Preberite tudi:Nataša nam je sporočila, da je že prvi dan šolskih počitnic kamp že skoraj tako poln kot običajno: »Največ turistov nas je iz Slovenije. Na začetku je bilo 10 parcel zasedenih. Zdaj jih je več kot 20. Največ je Slovencev, preostalo Hrvati, Madžari in iz BiH. To so kampi za malo ljudi. Otroci se družijo z drugimi narodnostmi.« Sicer pravi, da je na Hrvaškem manj ljudi kot običajno poleti. Apartmaji so še bolj prazni: »Največ ljudi je v kampih, tu se verjetno najvarneje počutijo.«Razkužila so po trgovinah in straniščih. Na recepcijah so vidna opozorila, da je treba držati razdaljo, in sredstva za razkuževanje. Nalepili so navodila, kako si umivati roke. »Je pa tako, da vsak skrbi za svojo varnost po svojih načelih. Če imaš znake okužbe, je priporočilo, da greš čim prej domov. Če ne moreš, greš tukaj na odvzem brisa. Če je hudo, pa v bolnišnico v Dubrovnik.« Načelno se priporočil ljudje držijo, a ne vsi: »Bojijo se, a ne vem, če se zavedajo, ker pri njih sploh ni bil nihče okužen. V kampu so tudi ljudje iz BiH. Jaz se obnašam, kot da so vsi kužni. Razkužujem tudi kabine, WC uporabljam v prikolici.«Preberite tudi:Mask v trgovinah ne nosijo, obvezne so samo za javni prevoz. Nataša pravi, da je ne skrbi, da bi se na Hrvaškem okužila: »Niti ne. Ker se zelo pazim. Če se paziš, ni panike. Ko pa druge gledam, so pa kar razpuščeni. Gostilne s hrano so polne ljudi. Imajo manj miz. Gostinci se trudijo, a turisti so se preveč sprostili. Razdaljo sicer upoštevajo.«Nataša namerava na Pelješcu ostati še približno dva tedna. Slovenske oblasti sicer zagotavljajo, da je Hrvaška še varna država, a ob naglem povečevanju števila okuženih bi se v tem času to lahko spremenilo. Nataša pravi, da je to ne skrbi: »Bomo pa šli v karanteno.« Njen mož se je pošalil, da če bo Slovenija uvedla obvezno 14-dnevno karanteno po vrnitvi s Hrvaškega, da bosta tam ostala kar do novembra.