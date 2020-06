Karantena po povratku iz Hrvaške? Tako kažejo številke

Rdeča barva pomeni, da je država na rdečem seznamu, zelena, da je na zelenem.

Kdaj karantena po povratku iz Hrvaške

Od polnoči bo tako imenovani rdeči seznam daljši še za dve državi. Dopolnili ga bosta Portugalska in Albanija, medtem ko bo zeleni seznam, torej varnih držav, še krajši. Z njega se poslavljata Luksemburg in Črna gora, je odločila vlada. Pomembno je vedeti, da če pridete iz države na rdečem seznamu, torej iz države s poslabšano epidemiološko situacijo, vas čaka 14-dnevna karantena.Vladi z informacijami o epidemioloških izboljšanjih in poslabšanjih pomaga Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz). »Za uvrstitev na zeleni seznam "varnih držav" je limit 14-dnevne kumulativne incidence 10 okuženih na 100.000 prebivalcev, kar je nižje od evropskega povprečja. Slovenski kriterij je sorazmerno strog, saj je namen stroke oceniti primerljivo tveganje tuje države s tveganjem za okužbo v Sloveniji in s tem zaščititi prebivalce Slovenije,« pojasnjujejo iz Nijz. Pri tem upoštevajo še en kriterij in sicer mora skupno število opravljenih testov na milijon prebivalcev dosegati najmanj 10.000 testov na vsak milijonov prebivalstva. Dodatni pogoj je zelo smiseln, saj bi sicer lahko dobili izkrivljeno epidemiološko sliko – manj testov, manj potencialno zaznanih okuženih.Od Nijz smo skušali pridobiti njihove rezultate izračuna zgoraj omenjenega kazalnika za izbrane, med Slovenci popularne države, a nam jih niso želeli posredovati. V odgovoru nam je, ki je pri Nijz zadolžen za odnose z mediji, poslal povezavi, kje najdemo potrebne podatke, da jih lahko izračunamo sami. Pojasnil, zakaj Nijz, ki ga vodi, teh podatkov ni želel deliti z nami in javnostjo (s tem bi se izognili morebitnim napakam, denimo pri uporabljenem podatku o številu prebivalcev posamezne države), nismo prejeli, je pa Nijz pripisal: »Ali in katere vidike pri svojih odločitvah o vključevanju na seznam držav upošteva vlada, pa NIJZ ne more komentirati.« V nadaljevanju bo pripisano v odgovorih Nijz dobilo svoj smisel, saj je na zelenem seznamu država, ki ima vrednost večjo 10 (meja za varne države), druge, ki ima vrednost manjšo od določene meje, ni več, na rdečem pa je tretja, ki je komaj zgrešila vrednost, da postane ne-varna država.Za izbrane države (skušali smo jih določiti po popularnosti med Slovenci, katere so, je razvidno iz tabele) smo izračun kazalnika Nijz opravili sami. Med evropskimi državami se je najbolje izšlo za Madžarsko, z vrednostjo 0,93. Sledita ji Slovaška (1,06) in Slovenija (2,31). Vrednost pod 10 imajo poleg omenjenih treh še: Grčija (2,34), Hrvaška (2,90), Avstrija (4,99), Italija (5,66), Nemčija (7,86) Češka (8,40), Črna gora (8,60) in Španija (9,56). Naj izpostavimo, da je Črna gora kljub izračunanem Nijz kazalniku pod 10, odstranjena z zelenega seznama, medtem ko je Francija z rezultatom 10,23, torej slabšim, še vedno na zelenem seznamu.Med najslabšimi petimi državami so: Švedska (147,68), Severna Makedonija (99,45), Rusija (78,43), Kosovo (50,05) in Portugalska (43,45). Prav vse med njimi so tudi na rdečem seznamu. Če jih obiščete, boste po vrnitvi morali v 14-dnevno samoizolacijo.V zadnjih dneh je veliko govora o Hrvaški, nekateri so celo omenjali, da bi se za povratnike lahko uvedla karantena. A po kazalniku, ki ga spremlja Nijz, je jasno, da so nam po epidemiološki sliki precej blizu, zato za kaj takšnega vsaj zaenkrat ni razloga. Za našo državo znaša kazalnik 2,31, Hrvaška pa je z rezultatom 2,90 res nekoliko slabša, a še vedno bistveno pod mejo 10 okuženih na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh.Izračunali smo tudi, kdaj bi Hrvati presegli postavljeno mejo 10 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dneh. To bi se zgodilo v tistem trenutku, ko bi seštevek okuženih v zadnjih 14 dneh znašal 420. Če poenostavimo: ko bi bilo vsak dan v 14 dneh 30 pozitivnih na virus sars-cov-2 (včeraj so jih imeli denimo 22). A tudi takrat ni nujno, da bi jih vlada črtala z zelenega seznama, še manj pa je nujno, da bi jih uvrstili na rdečega (mimogrede, države, ki niso ne na zeleni in ne ne rdeči listi, so na rumenem seznamu). Za primer naj navedemo Francijo, ki ima vrednost višjo od 10 – 10,23, in je kljub temu na zelenem seznamu. ​Na drugi strani pa na zelenem seznamu ni Črne gore, ki ima vrednost kazalnika nižjo od 10 (glej, tabelo). Srbija se je denimo znašla na rdeči listi, pa čeprav izračun pokaže vrednost kazalnika 12,90. Vsekakor pa drži, da je v zadnjih dneh število okuženih v Srbiji krepko poskočilo, med bolj znanimi okuženimi je tudi tenisač(če bi imeli vsak dan sto na novo okuženih, bi kazalnik znašal 16). Poročali pa smo tudi, da, vladni govorec za covid 19, v Srbiji pričakuje "bum" okužb s korono, zaradi tekme, na kateri je bilo okoli 16.000 ljudi. Kako bo, pa bomo šele videli.