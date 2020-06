Okužen na Hrvaško prišel iz Slovenije, sosedje spremenili režim na meji

Na Hrvaškem so imeli včeraj novih 22 potrjenih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. Pri naših južnih sosedih so zaradi povečanja števila okužb v zadnjih dneh sprejeli nekatere strožje ukrepe v boju proti širjenju novega koronavirusa. Tako bo od polnoči ponovno obvezno nošenje mask v javnem prevozi, spremenjen pa je tudi režim na meji.Osebe, ki bodo na hrvaško vstopile iz BiH, Kosova, Severne Makedonije in Srbije bodo morale obvezno v 14-dnevno samoizolacijo ne glede na njihovo državljanstvo, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Samoizolacija ne bo obvezna za potnike, ki bodo le potovali skozi Hrvaško. Odločitev so sprejeli potem, ko so v BiH potrdili 88 novih okužb s koronavirusom, v Srbiji pa 143.Od 22 na novo odkritih okužb jih je največ, polovica, v Zagrebu, zato se pojavlja vprašanje, ali je v hrvaški prestolnici že prišlo do prenosov okužbe in ne gre več le za t. i. uvožene primere. Skupaj je na hrvaškem pozitivnih 2388 oseb, umrlo je 107 ljudi. Štab civilne zaščite primorsko-goranske županije je sporočil, da je eden od okuženih z Reke, živel v Sloveniji, kjer se je tudi okužil. Okuženi je doma in ima blage simptome. Omenjeni je naknadno izvedel, da so bili na območju v Sloveniji, kjer je bival, okuženi ljudje. Na lastno pobudo se je odločil za testiranje, izvid pa je bil pozitiven, poroča Novi list.