Ni šale: covid-19 ima dolgoročne posledice

Vleče se lahko več mesecev

Številni, ki so preživeli okužbo z novim koronavirusom, imajo tudi po okrevanju dolgoročne posledice, je pokazala raziskava, opravljena v bolnišnici St. James's v Dublinu.Raziskovalci so spremljali stanje zdravstvenega osebja in bolnikov, ki so bili okuženi s covidom-19. Raziskava, v kateri je bilo udeleženih 128 bolnikov in zdravstvenega osebja dublinske bolnišnice St James's, je pokazala, da je 52 odstotkov udeležencev poročalo o vztrajnem pojavu utrujenosti. Oceno so podali v povprečju 10 tednov po kliničnem okrevanju po okužbi, ne glede na to, kako resna je bila začetna okužba, povprečna starost udeležencev pa je znašala 50 let. Vsi so bili pozitivni na novi koronavirus.Preberite tudi:Raziskovalci so preučevali različne potencialne dejavnike, vključno z resnostjo začetne bolezni in že obstoječimi stanji, tudi depresijo. Ugotovili so, da dve tretjini tistih s trajno utrujenostjo (67 odstotkov) predstavljajo ženske, čeprav jih je bilo med udeleženci raziskave le 54 odstotkov. Verjetnost pojava utrujenosti je večja pri pacientih s predhodnimi simptomi anksioznosti ali depresije.Raziskava, ki sicer še ni bila strokovno pregledana in jo bodo kmalu predstavili tudi na konferenci o covid-19, ki jo pripravlja Evropsko združenje za klinično mikrobiologijo in nalezljive bolezni (ECCVID), je tako po besedah avtorjev pokazala potrebo po nadaljnjih študijah.Preberite tudi:Tako bolniki kot zdravniki že nekaj časa zahtevajo več raziskav srednjeročnih in dolgoročnih učinkov virusa sars-cov-2, ki še niso dobro poznani. Ko je pandemija preplavila svet, je bilo največ pozornosti usmerjene na takojšnji vpliv virusa, vendar sedaj postaja vse bolj jasno, da posledice virusa lahko vztrajajo še dolgo po tem, ko bolnik ozdravi.Podobna raziskava v Italiji, ki so jo juliju opravila na domnevno že ozdravelih bolnikih, je na primer pokazala, da se pri 87 odstotkih obolelih 60 dni po okrevanju še vedno kaže vsaj en simptom. Najpogostejša simptoma sta bila utrujenost in težave z dihanjem.Raziskovalci iz londonskega King's Collegea, ki stoji za obsežnim projektom sledenja simptomov covida-19, na primer ocenjujejo, da vsak deseti uporabnik njihove aplikacije še vedno kaže znake bolezni tudi po 30 dneh, nekaterim pa se takšno stanje vleče celo več mesecev.»Vse pogosteje opažamo dokaze o »dolgotrajnem covidu-19«, utrujenost pa je eden najpogostejših stranskih učinkov,« je o irski raziskavi povedalz univerze v Southamptonu. »To je razlog, zakaj je pomembno zmanjšati prenos bolezni znotraj skupnosti, tudi med mlajšimi, ki znakov bolezni ne kažejo takoj,« je opozoril.