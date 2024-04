Slovenska podjetnica v šoku: poglejte, kaj je našla v domači kadi (FOTO)

Sodeč po družabnih omrežjih, je življenje Petre Parovel nadvse zanimivo. Primorska vplivnica uspešno krmari med različnimi vlogami, je podjetnica, vplivnica, športnica, žena, mama in gotovo še kaj. To, kar se ji v vsakodnevnem življenju dogaja, pogosto deli s svojimi sledilci in nič drugače ni bilo tokrat, ko je na Instagramu objavila, kaj jo je pričakalo v kadi.

S svojimi sledilci je delila posnetek živalce, za katero ni vedela, kaj pravzaprav je. Za pomoč pri razjasnitvi se je obrnila kar na njih in jih vprašala, ali gre za podgano ali miš. No, izkazalo se je, da ni žival na posnetku nič od tega, temveč da gre za malo rovko.

Petra Parovel je malo rovko nahranila. FOTO: Petra Parovel

Petra je žival skrbno nahranila in dejala, da jo bo vrnila v naravo. Sodeč po zapisih na spletu, je imela veliko srečo, da je naletela na Petro, saj menda male rovke poginejo po devetih urah brez hrane. Sicer pa gre za zelo majhne živali, ki v odrasli dobi dosežejo med 4,5 in 6,5 cm, rep pa je dolg med 3 in 4,5 cm. Tehtajo le med 3 in 7 g.