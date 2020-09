Zaskrbljujoče: imunost na koronavirus je kratkotrajna

Potem ko se je že nedavno v Hongkongu pojavil primer moškega, ki se je s koronavirusom okužil dvakrat v razmeroma krajšem času, tudi nova znanstvena odkritja pričajo o tem, da je imunost na covid-19 razmeroma kratkotrajna. Kitajski znanstveniki so ugotovili, da imamo protitelesa v sebi le kakšen mesec dni.



Raziskovalci so opazovali prisotnost protiteles obolelih in ugotovili, da se je njihova količina po tem, ko je pacient okreval, v krvi izdatno zmanjšala. Gre za zaskrbljujoče odkritje, ki je precej zamajalo dosedanja predvidevanja znanstvenikov, da človek razvije dober imunski sistem na covid-19, ko ga enkrat preboli.



Sicer naj bi protitelesa še vedno imeli, so pa ta precej šibka in le majhen odstotek njih dejansko ima dovolj veliko moč, da se znova zoperstavi virusu.



Ali bomo dejansko sploh vzpostavili imunost na Covid-19, zaenkrat ostaja še precej nejasno. Zaskrbljujoče je tudi, da narašča število primerov, ko so se ljudje ponovno okužili. Če naša telesa na dolgi rok ne bodo vzdrževala dovolj visoke prisotnost protiteles, nam tudi cepivo ne bi prineslo trajne zaščite pred virusom, kot na to računajo znanstveniki in tudi politiki po vsem svetu.