Grozljivo odkritje o koronavirusu, gre za pravi morilski stroj

Povzroči lahko delirij

Raziskava znanstvenikov z vsega sveta je pokazala, kako novi koronavirus napada in ubija možganske celice, da se ob njihovi pomoči zelo hitro reproducira, možganske celice okoli tistih, ki jih je napadel, pa oropa kisika. Študija, ki so jo objavili na spletu, še ni recenzirana.Znanstveniki so v raziskavi uporabili možganske celice, ki so jih razvili iz matičnih celic, in miši, da so preučevali, kako virus napade telo. Doslej sicer ne kaže, da bi učinki novega koronavirusa na možgane bili vzrok za smrt pri pacientih s covidom 19, a znanstveniki menijo, da bi bile infekcije možganskih celih lahko smrtonosne.Ko virus sars-cov-2 prevzame delovanje možganskih celic, ki jih je napadel, jih prestavi v višjo prestavo, da začnejo proizvajati veliko število novih, okuženih celic, hkrati pa zastruplja njihovo okolje, so znanstveniki opisali delovanje virusa. Te »mrtve« celice nato motijo oziroma upočasnjujejo prenašanje informacij med nevroni, kar lahko, tako vsaj trdijo v študiji, povzroči težave pri kognitivnih funkcijah in celo delirij.Študija, objavljena junija v New England Journal of Medicine, je pokazala, da so se pri 84 odstotkih pacientov s covidom 19 razvili nevrološki simptomi, kot so glavobol, delirij, težave s spominom ali pozornostjo ter bodeč oziroma pekoč občutek. Pri več umrlih pacientih s covidom 19 pa je obdukcija pokazala, da imajo otekle možgane in da so nekatere možganske celice odmrle.