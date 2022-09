Ne le zamenjava pacienta, aferam v celjski bolnišnici ni videti konca

Slovenijo je te dni pretresel nevsakdanji primer, ko so v celjski bolnišnici živega človeka razglasili za mrtvega. Napaka se je zgodila že pri prihodu v bolnišnico, ko so pacientoma zamenjali identiteti. Enega so nepravi svojci celo pokopali, ko so kak dan pozneje v domu starejših občanov ob prihodu drugega opazili, da ne gre za pravo osebo. Da je zadeva še bolj tragična, so oba zdravili napačno – enega zaradi pljučnice, drugega zaradi vnetja sečil. A to ni edini škandalozni primer, ki pretresa to zdravstveno ustanovo. Izpostavljamo nekaj afer, ki so se se v zadnjih letih dogajale v tej bolnišnici.

• Spletni arhiv nam vrže zadetek tudi iz leta 2002, ko je preiskava pokazala, da se je v celjski bolnišnici v treh letih nakopičilo 773 nepregledanih vzorcev tkiv, kar je takrat že omajalo zaupanje v celjsko bolnišnice, zdravnike in vodstvo.

• Leta 2019 se je bolnišnica znašla na seznamu nekaterih slovenskih, ki so bile vpletene v afero nepooblaščenih vpogledov. V Splošni bolnišnici Celje so pri rutinskem nadzoru ugotovili nedovoljene vpoglede v zdravstvene kartoteke vodstvenih delavcev.

• Odmeval je tudi dogodek, ko so v celjski bolnišnici dvema pacientoma vstavili srčne zaklopke indijskega proizvajalca, ki je imel takrat v Evropski uniji težave, saj njegove zaklopke niso imele dovoljenja za uporabo, so pisali mediji.

• Celjska bolnišnica se je na naslovnicah medijev pojavljala tudi v času covida. Za zdravljenje covidnih pacientov naj bi prejela največ med vsemi bolnišnicami v Sloveniji, z izjemo Klinike Golnik. V povprečju naj bi na posameznega pacienta prejela okoli 16 tisoč evrov.

• Žvižgač Ivan Gale je pri razkrivanju imen, ki naj bi poskušala vplivati na nabavo zaščitne opreme, s prstom pokazal tudi na ženo takratnega predsednika vlade Urško Bačovnik Janšo, ki je zaposlena v tej bolnišnici. Takrat naj bi posredovala za sklenitev posla s podjetjem moža predstojnice infekcijskega oddelka Ivana Blatnika. Z njegovim podjetjem Xan-max je Zavod sklenil pogodbo za nabavo oblek, ščitnikov in mask v višini 9,8 milijona evrov. Pogodba je bila kasneje sicer stornirana.

• Odmevala je tudi zgodba opečenega dečka, ki naj bi kar 40 minut čakal pred bolnišnico na izvid hitrega testa, brez katerega ga na urgenci očitno niso želeli obravnavati. Izredni strokovni nadzor je takrat sicer pokazal, da časovni odmik začetka obravnave dečka z opeklinami ni vplival na potek obravnave, a oče dečka je prepričan, da je šlo za neprimerno obravnavo in za takšno ravnanje ni opravičila.

• V klopčič neprijetnosti se je lani sredi celjske bolnišnice ujel tudi eden od zdravnikov specialistov, ki je med službenim časom v zdravniški sobi masturbiral in se v ambulantnih prostorih v beli zdravniški halji samozadovoljeval z banano. Zdravnik je ostal tam zaposlen.

• Nekaj kritik na račun delovanja celjske bolnišnice smo prejeli tudi od naših bralcev. Eden ni smel k novorojenemu otroku, čeprav je bil dvakrat cepljen, drugi pa je bil razočaran nad trdim stolom počivalnikom, ki so mu ga dodelili ob hospitalizaciji otroka. Več v spodnjih dveh člankih:

