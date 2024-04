Celjsko ustoličenje prvakov

Kdo lahko še zapravi devet točk prednosti štiri tekme pred koncem? Celje? O tem scenariju upajo pri branilcih naslova Olimpiji, ki bo prav v nedeljskem šampionskem derbiju 33. kroga 1. SNL v središču Savinjske poskušala preložiti veselico domačih in v zaključnem delu ligaškega maratona upala še na pomoč Mariborčanov. Vijolični bodo do konca prvenstva doma gostili Celjane in Ljubljančane.

Ljubljana: Bravo Kostel – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Rade Obrenović, 17.30): Šiškarji so na Bonifiki ubranili četrto mesto, a pred Koprčani še niso varni. Zgodovinski uspeh je na dlani, ker imajo za malenkost ugodnejši spored od Primorcev. Motivi gostov so večji.

Domžale: Domžale – Maribor (Denis Šabanagić, 20.15): Vijolični so v Ljudski vrt pripeljali kar nekaj Domžalčanov, nazadnje mlajšega od bratov Repas, Žigo, ki se še ni pošteno preznojil. Ali so prezrli Jošta Piška, ali je bil predrag, ni znano, je pa Zasavec s svojimi številkami in spektakularnimi goli pokazal, da je eden od zvezdnikov 1. SNL. Najbrž jo je že prerasel. Tekma bi lahko bila poslastica, če bodo na igrišču tudi najboljši posamezniki, Josip Iličić, Hilal Soudani, Arnel Jakupović.

Prva liga Telemach Vrstni red: Celje 72, Olimpija 63, Maribor 59, Bravo 44, Koper 43, Domžale in Mura po 38, Rogaška 32, Aluminij in Radomlje po 27.

Celje: Celje – Olimpija (nedelja, Slavko Vinčić, 15): Šampionski derbi, a z napako. Olimpijin zaostanek je prevelik. V jesenskem dvoboju so zeleno-beli zmagali, a niso bili boljši. To je tudi edini izgubljeni derbi Celja, upoštevajoč še tri z Mariborčani. Celjanom, ki za potrditev naslova potrebujejo le točko, se tresejo kolena, še posebej napadalcem (Aljoša Matko, Jegor Prucev, Sunday Adetunji, medtem ko sta Gregor Bajde in Edmilson svojo kvoto spomladi izpolnila), ki so glavni krivci, da zeleno-beli sploh lahko še sanjajo o naslovu.

Tudi trener Damir Krznar nosi lep del krivde in ni vseeno, na kakšen način bo Celjane zapeljal do drugega naslova. Prepričljiv ni bil, več je dvomljivcev o njegovih sposobnostih za vodenje orkestra z veliko solisti. Enako velja za ljubljanskega kolega Zorana Zeljkovića.

Rogaška Slatina: Rogaška – Koper (Nejc Kajtazović, 17.30): Pri domačih še ni trenutek za sproščenost, saj Radomljani, pri katerih bodo Slatinčani gostovali naslednji konec tedna, in Kidričani, ki jih bodo gostili v predzadnjem krogu, še upajo na čudež.

Murska Sobota: Mura – Aluminij (ponedeljek, Matej Jug, 17.30): Sobočani za verodostojnost, Kidričani za obstanek. Letos so bili gostje doma zmagovalci (2:0), lani jeseni so bili boljši Sobočani (1:0, 1:0).