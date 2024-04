Ta kandidatka za miss ima 60 let: navdušuje z videzom, napovedujejo ji zmago (FOTO)

Ko pomislimo na misice, se nam pred očmi običajno prikažejo brhke mladenke z oblinami na pravih mestih, sijoče belimi nasmehi in dolgimi bujnimi lasmi. Običajno tudi ne štejejo več kot 25 let. V Argentini se je na izbor za najlepšo v tej deželi uvrstila kandidatka, ki šteje že 60 pomladi. Da je tako, je očitno le, če pogledamo njene osebne dokumente, Alejandra Marisa Rodriguez je namreč videti izjemno mladostno, rada se pošali, da je to zato, ker je ločena in trenutno samska. Na njenem obrazu je težko najti kakšno gubo, postavo pa bi ji tudi zavidala pol mlajša dekleta.

Rodriguezova, ki dela kot novinarka in odvetnica, je konec lanskega leta zmagala na tekmovanju za Miss Universe Buenos Airesa ter se tako uvrstila na izbor za Miss Universe Argentine, na kar je izjemno ponosna. Še posebno ker je prva šestdesetletnica, ki ji je kaj takšnega uspelo. Pred njo so se na izbore namreč lahko prijavila le dekleta, stara med 18 in 28 leti, letošnje tekmovanje bo prvo brez starostne omejitve, v pravilih piše le, da morajo biti kandidatke »stare dovolj, da se po zakonu lahko udeležijo tovrstnih tekmovanj«.

Alejandra Marisa Rodriguez se šali, da je tako mladostna, ker je ločena in trenutno samska. FOTO: Marcos Gomez/AFP

»Navdušena in počaščena sem, da sem prejela naziv Miss Universe Buenos Aires 2024. Vsem ženskam želim pokazati, da lepota ne pozna starosti in da lahko dosežemo vse, kar si želimo in za kar si prizadevamo,« je po tem, ko so ji na glavo nataknili krono, povedala Rodriguezova – mnogi jih napovedujejo celo zmago na izboru za najlepšo Argentinko, ki bo 25. maja.