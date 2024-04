Shana Flogie: Gradimo trdne in strastne ljubezenske odnose (Suzy)

Merkur je zaključil retrogradno fazo, ki je trajala večji del aprila. To prinaša olajšanje in lažjo komunikacijo ter bolj tekoči tok vsakdanjega življenja. Morda se vam zdi, da je še včeraj vse stalo, danes pa se tehnični in komunikacijski zapleti postopoma razrešujejo in že vidimo bolj jasno in bolje razumemo. Pomemben datum je 28. april, ko pride Mars v konjunkcijo z Neptunom v ribah, kar prinaša potencial za razvoj vojnega stanja, 29. aprila pa stopita kozmična ljubimca Venera in Mars vsak v svoj dom. Obrat Merkurja iz retrogradne faze prinaša čas za pregledovanje in refleksijo, osredotoča...