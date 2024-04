»Želim se opravičiti slovenski javnosti, vendar se ne nameravam opravičiti slovenskim politikom«

Poročali smo že, da so žaljive izjave srbskega predsednika Aleksandra Vučića na račun Slovenije po zasedanju VS ZN o Kosovu vzdignile veliko prahu. Tako je Slovenija na zagovor poklicalo odpravnika poslov na srbskem veleposlaništvu v Ljubljani, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Do Vučićevih izjav je bil kritičen tudi premier Robert Golob.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je danes dejal, da je odpravnik poslov Goran Marković v pogovoru na slovenskem zunanjem ministrstvu zavrnil navedbe ministrstva o Vučićevi izjavi.

Slovenije bi se morala opravičiti Srbiji

Dačić meni, da bi se »Slovenija morala opravičiti Srbiji, ker je kršila njeno ozemeljsko celovitost s priznanjem Kosova in ker je Varnostni svet ZN prekršil vsa pravila o udeležbi na sejah s tem, ko je kosovski predsednici Vjosi Osmani dovolil, da je pripeljala domnevne žrtve, ne da bi s tem seznanil Srbijo«. Ne pa da Slovenija zahteva opravičilo, ker je Vučić izrazil ogorčenje zaradi teh potez, ki so bile očitno že prej dogovorjene.

Vlada Republike Slovenije Spoštljiv odnos do teh naših prizadevanj je zato najmanj, kar lahko pričakujemo od predsednika prijateljske Srbije, ki je sicer reden gost v naši državi.

Kasneje se je na reakcije slovenske politike odzval tudi Vučić. »Če sem kogarkoli užalil, se želim opravičiti celotni slovenski javnosti, vendar se ne nameravam opravičiti slovenskim politikom, ker vodijo odvratno politiko do Srbije in srbskega naroda,« je dejal.