»Sin je jokal pred urgenco. Zraven je stala medicinska sestra. In tudi njej so tekle solze.«

Osebe, ki iščejo zdravniško pomoč, morajo spoštovati pravilo PCT, med izjeme pa spadajo otroci do 15. leta in vsa nujna stanja.

V soboto so starši štiriletnika, ki se je poparil, iskali nujno medicinsko pomoč na celjski urgenci.

Strokovni direktor Radko Komadina pravi, da v bolnišnicah upoštevajo okrožnico, po kateri morajo zahtevati spoštovanje pravila PCT. FOTOgrafije: Mojca Marot

Še vedno odmeva dogodek, ki se je v soboto primeril na celjski urgenci, kamor so starši pripeljali štiriletnega sina, ki si je po nesreči s kropom poparil nogico. Ker je bil prehlajen in je kašljal, kar je oče zapisal tudi v formular, ki ga je moral izpolniti pri vhodu na urgenco, dečka niso takoj vzeli v obravnavo, temveč so zahtevali, da najprej opravi hitri test na covid-19. Med čakanjem na izid je deček kričal od bolečin, in to v avtomobilu, na parkirišču pred bolnišnico, kjer so mu jih lajšali z vedrom mrzle vode. Ko je očetu naposled prekipelo, je sam poklical direktorico Splošne bolnišnice Celjein zahteval, da sina nemudoma sprejmejo v obravnavo. To se je naposled tudi zgodilo: a šele po 40 minutah mučnega čakanja in očitno tudi posredovanju prve dame bolnišnice.Kot nam je v telefonskem pogovoru povedal, oče štiriletnika, se je sin opekel med parno inhalacijo, ki jo je potreboval zaradi prehlada. »Trenutek neprevidnosti je bil dovolj, da je sin nogico namočil v krop. Koža je v trenutku pordela, bila je tudi polna mehurjev, posledično smo mu nogico hladili z obkladki in se z vedrom mrzle vode odpeljali v Celje, na urgenco.Tam pa smo ob sprejemu doživeli šok, saj so, ker sem takoj povedal, da je sin prehlajen, zahtevali, da najprej opravi test na koronavirus,« nam pove oče, ki se ne more sprijazniti, da otroku niso takoj pomagali. »Lahko bi ga v času čakanja na izid testa vseeno sprejeli in ga namestili v izolacijsko sobo in mu vsaj s svečko voltaren omilili bolečine. Potem pa bi lahko tudi čakali brez problema na nadaljnjo obravnavo. Ampak ne. Poslali so nas nazaj v avto. Tisti, ki se je kdaj že čisto malo opekel, ve, da so bolečine že ob majhni opeklini neznosne. Moj sin je doživel šok, v avtu je jokal, mi pa smo mu lahko nogico le hladili v vedru mrzle vode. Zraven je stala medicinska sestra, ki ji je šele v osmem poskusu uspelo doklicati zdravnika. In tudi njej so tekle solze,« nam je neprijetno izkušnjo opisal Cigler. Ko so otroka vendarle vzeli v obravnavo, je poudaril, da nima zdravnikom na urgenci kaj očitati. »Strokovnosti jim ne oporeka nihče. In tudi medicinske sestre, ki so nam vseskozi stale ob strani, si zaslužijo veliko pohvalo. Narobe je le, da nekdo drug odloča o tem, kaj je nujno in kaj ni, zato tudi od direktorice zahtevam odgovore. Predvsem pa pričakujem od bolnišnice opravičilo,« pravi oče, ki poudarja tudi, da ne oporeka PCT-pogojem. Vseeno pa bi lahko v bolnišnici ravnali drugače in sinu olajšali bolečine s protibolečinsko svečko, če so se že odločili, da počakajo na izid testa, ta je bil negativen.Kot so navedli v bolnišnici, so zaradi omenjenega primera že odredili interni strokovni nadzor, rezultat bo znan še ta teden. Ob tem je za nekatere medije strokovni direktorspomnil, da v bolnišnicah upoštevajo okrožnico, ki so jo od ministrstva za zdravje prejeli že septembra, ko je vnovič začelo naraščati število covidnih bolnikov. V njej je bilo navedeno, da se morajo striktno držati pravil in od vseh zahtevati spoštovanje pravila PCT. Razen izjem, med katere pa spadajo tudi otroci, mlajši od 15 let, ki naj negativnega hitrega testa ne bi potrebovali. Ob tem so zagotovili tudi, da bodo nujne medicinske pomoči deležni vsi, ki jo bodo potrebovali. A je konkretni primer pokazal, da ni tako. Res je, da je otroku bila ponujena strokovna pomoč, za zdaj pa ostaja neodgovorjeno vprašanje, ali jo je dobil tudi pravočasno.