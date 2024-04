Dačić: »Slovenija bi se morala opravičiti Srbiji«

Zunanji minister Srbije Ivica Dačić je povedal, da je odpravnik poslov srbskega veleposlaništva v Ljubljani Goran Marković v pogovoru na zunanjem ministrstvu Slovenije zavrnil navedbe ministrstva o izjavi Aleksandra Vučića.

Po poročanju medijev iz Bosne in Hercegovine Dačić meni, da bi se »Slovenija morala opravičiti Srbiji, ker je s priznanjem Kosova kršila njeno ozemeljsko celovitost in ker je Varnostni svet ZN kršil vsa pravila o udeležbi na zasedanjih, ko je Osmanom dovolil, da pripeljejo domnevne žrtve, ne da bi o tem obvestil Srbijo.«

Zato Dačić pravi, da Slovenija »ne bi smela zahtevati opravičila, saj je Vučić izrazil ogorčenje nad temi potezami, ki so bile očitno vnaprej pripravljene«.

Žaljive besede

Vučić je v torek dejal, da se je »Srbija ujela v past, ki so ji jo nastavile ZDA, Švica in Slovenija«. »Ko je bila seja VS ZN prestavljena, sem se spraševal, za kaj gre, potem pa smo ugotovili, da so se dogovorili z Američani, Slovenci in Švicarji. Ne ve se, kdo je bolj zoprn, Slovenci ali kdo drug,« je dejal Vučić.

Srbski predsednik se je opravičil za odziv slovenskih politikov, a Slovencem, ne politikom, kot je dejal. »Če sem koga užalil, se želim opravičiti vsej slovenski javnosti, ne nameravam pa se opravičevati slovenskim politikom, ker vodijo nagnusno politiko do Srbije in srbskega naroda.«

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je besede srbskega predsednika Aleksandra Vučića označila za žaljive in nesprejemljive, zato so se odločili, da v bran pokličejo srbskega odpravnika poslov.

»Prosimo za pojasnilo, opravičilo, to ni v duhu dobrososedskih ali prijateljskih odnosov,« je dejala Fajonova in Vučićeve besede označila za neresnične.

»Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v izjavi ob robu zasedanja Varnostnega sveta ZN uporabil skrajno žaljive izraze, ki se ne spodobijo predsednikom držav, še manj pa prijateljskim odnosom med slovenskim in srbskim narodom,« pa je dejal premier Robert Golob, poroča vijesti.ba.