Rešitve za težave žensk v menopavzi

Urinska inkontinenca prizadene osem odstotkov žensk in tri odstotke moških ter neugodno vpliva na kakovost življenja, saj lahko bolnika zaradi strahu pred neprijetnim vonjem vodi celo v socialno izolacijo.

Številni se tako odrekajo telesni dejavnosti, social­nim stikom v prostem času, potovanjem in intimnosti.

Stresna in urgentna urinska inkontinenca

Če urin uhaja, ko je v trebušni votlini pritisk povečan – težko telesno delo, kašelj, kihanje –, lahko govorimo o stresni inkontinenci.

Nenadno nehoteno uhajanje urina, ki se pojavi po močni želji po uriniranju – na poti do stranišča, ob poslušanju iztekajoče vode ali pri delu z mrzlo vodo –, pa je znak urgentne inkontinence.

Podatki kažejo, da je v Sloveniji 49,5 odstotka žensk, ki so stare več kot 65 let, tako hudo inkontinentnih, da po­trebujejo zdravljenje.

FOTO: Andriano_cz/ Gettyimages

V reproduktivnem obdobju jih je od pet do petnajst odstotkov. V domovih starejših občanov je inkontinentnih kar 57 odstotkov žensk.

Prevalenca urinske inkontinence narašča s starostjo in dosega 31 odstotkov pri ženskah, starih od 45 do 50 let, ter 56 odstotkov pri starejših od 70.

Menopavza in estrogen

Ženske lahko imajo že pred menopavzo, predvsem pa, ko se začne, številne težave. V ospredju so predvsem vazomotorna simptomatika z vročinskimi oblivi, potenje, nespečnost ter težave zaradi urogenitalne atrofije.

Poveča se zlasti tveganje za srčno-žilne bolezni, osteoporozo, upad kognitivnih funkcij (težave pomnjenja, govora, branja, pisanja in pozornosti).

Če se menopavza pojavi pred 40. letom, so težave še bolj verjetne. Menopavza zaradi hormonskih sprememb pogosto poslabša urinsko inkontinenco.

Estrogen ima zelo ugodne učinke na steno in funkcijo žil, na maščobe v krvi in presnovo glukoze, torej ščiti pred srčno-žilnimi obolenji, ki so glavni vzrok za obolevnost in smrtnost pri ženskah v pomenopavzi.

FOTO: Stefanamer/Gettyimages

Raven estrogena, hormona, ki je pomemben za uravnavanje menstruacije ter ohranjanje zdravja mehurja in sečnice, pa se v menopavzi zniža. Ta upad lahko oslabi medenične mišice, ki so odgovorne za nadzor delovanja mehurja, zaradi česar se pojavnost inkontinence poveča.

Seveda pomanjkanje estrogena ni šala. Povezano je z resnimi obolenji, kot so osteoporoza in srčno-žilni zapleti, ter blažjimi tegobami, kot sta suhost nožnice in padec libida.

Osteoporoza in fizioterapija

Osteoporoza je bolezen, ki prizadene predvsem ženske po menopavzi. Veliko žensk z osteoporozo pa trpi tudi za inkontinenco. V kanadski študiji so pred leti proučevali, kako na inkontinenco vpliva fizioterapija.

Udeleženke študije so izvajale enourno fizioterapijo, vključno s treningom mišic medeničnega dna, nato pa so ji enajst ted­nov sledile 30-minutne tedenske terapije.

Čeprav se vadba mišic medeničnega dna pogosto predpisuje za preprečevanje urinske inkontinence pri ženskah, je bila to prva študija, ki je ocenila njeno uporabo pri starejših ženskah z osteo­porozo in stresno ali urgentno inkontinenco.

V študiji se je pri 46 ženskah po menopavzi z osteoporozo ali nizko kostno gostoto in občasno inkontinenco po samo 12 tedenskih obiskih fizioterapije zmanjšalo število epizod uhajanja za 75 odstotkov.

Skrb za dobro počutje naj bo na prvem mestu. FOTO: Dragana991 Getty Images/istockphoto

V primerjalni skupini podobnih žensk, ki se niso udeležile fizio­terapije, se stanje ni izboljšalo. Leto pozneje je 23 žensk, ki so tri mesece obiskovale fizioterapijo, ohranilo izboljšanje, medtem ko se je inkontinenca 23 žensk v kontrolni skupini, ki so bile deležne le izobraževanja o osteoporozi, poslabšala, so ugotovili raziskovalci.

Vadba, ki izboljšuje kakovost življenja

Ugotovitve so pomem­bne, saj potrjujejo, da telesna vadba pomaga pri zdravljenju osteoporoze, vendar so osebe z inkontinenco nagnjene k uhajanju urina, ko so telesno dejavne, kar jih od tega odvrača. A rešitev obstaja. V preventivi in zdravljenju stresne urinske inkontinence je na prvem mestu še vedno trening mišic medeničnega dna.

Pri urgentni je zelo koristen trening mehurja, kar pomeni odvajanje vode na točno določene časovne intervale, ki se vsak teden podaljšujejo za 15 minut (največ vsake štiri ure na vodo), pod pogojem, da bolnica zaužije vsaj 1,5 litra tekočine na dan. Takšen trening poveča uspeh zdravljenja z zdravili, ki jih predpiše ginekolog.

Dietni režim pa pomeni izogibanje gaziranim pijačam, kavi, kakavu, alkoholu in močno začinjenim jedem. Bolnicam z močno izraženim nočnim odvajanjem urina se priporoča, naj omejijo vnos tekočine po 18. uri.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Menopavza in urinska inkontinenca sta prepletena izziva, ki lahko pomembno vplivata na kakovost življen­ja ženske. Vendar je mogoče z učinkovitimi strategijami obvladovanja, kot sta trening mišic medeničnega dna in prilagoditev življenjskega sloga, ublažiti posledice teh stanj.

Opolnomočenje žensk z znan­jem in praktičnimi rešitvami omogoča proaktiven pristop k obvladovanju urinske inkontinence, povezane z meno­pavzo, kar vodi k boljšim zdravstvenim izidom in boljši kakovosti življenja.