»Ob treh so ga pokopali, a ob enajstih zvečer policisti na vratih in povedo, da je oče živ. To pa je naše vrhunsko zdravstvo. Imajo premalo plače. To so šinterji.« Ne, ne gre za prvoaprilsko šalo ali za zgodbo iz kakšne nerazvite države, temveč za primer iz tretjega največjega slovenskega mesta Celje. Natančneje iz tamkajšnje Splošne bolnišnice (SB Celje). »Sam sem pretresen. Nisem mogel verjeti, ko sem ponoči dobil to sporočilo. Ampak, tukaj smo,« včeraj na izredni novinarski konferenci ni prav nič ovinkaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je med komenti...