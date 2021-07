Bralec Sebastijan zgrožen: otroka je lahko poslikal in »pocrkljal«, nato pa je moral oditi

Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images, Istockphoto

V celjski bolnišnici odslej nadzorovani obiski

V uredništvo smo prejeli pismo bralca, ki je ob veselem dogodku, dobil je namreč otroka, doživel neprijetno presenečenje. Četudi je ravnal odgovorno in se cepil, so mu bili omejeni oziroma onemogočeni obiski partnerice in novorojenčka. »Jaz sem cepljen z dvema odmerkoma, tako kot veleva stroka,« pripoveduje in dodaja, da se je cepil samo zato, da bi lahko v porodnišnici obiskal partnerico in svojega prvorojenca.Bralec pravi, da je žena v bolnišnični oskrbi že več kot dva tedna, sam pa nikakor ne more do nje. Na vratih celjske porodnišnice po njegovih besedah sicer piše, da so dovoljeni obiski 15 minut na dan. Na dan rojstva otroka so ga poklicali, naj pride, če želi biti prisoten ob rojstvu otroka. »Pustim vse, odhitim v porodnišnico, pridem do vratarja, pokažem papir, da sem cepljen. Nato pa mi medicinska sestra, ki ima vlogo vratarja, reče, da je ne zanima in da ne bo pregledovala papirjev in naj kar vstopim,« pravi Sebastijan, ki se ob prvorojencu in partnerici ni mogel dolgo veseliti. »Še preden mi pripeljejo otroka po rojstvu, mi razložijo, naj si otroka poslikam in malce 'pocrkljam' in nato odidem, ker ni obiskov. Zdaj že ves teden čakam iz minute v minuto, kdaj mi bo žena poslala sliko otroka, kajti sam ne smem na obisk.«Ko je bolnišničnemu osebju zagrozil s pritožbo in z odvetniki, ga je po 15 minutah poklicala partnerica in mu povedala, da lahko med 15. in 16. uro pride in vidi otroka. Sebastijan je prepričan, da pristojni z omejevanjem obiskov grenijo življenje mladim staršem. Po njegovih besedah so se v podobni situaciji znašli številni mamice in očki.Iz celjske bolnišnice so sicer v petek sporočili, da bodo z današnjim dnem delno sprostili omejitve obiskov zaradi epidemije covida 19. Tako bo mogoč obisk bolnikov, ki se v bolnišnici zdravijo sedem dni in več. Izjema so porodnice, otroci in kritično bolni, pri katerih omejitev obiskov glede na število dni hospitalizacije ne velja.Obiski bodo zato potekali nadzorovano in pod posebnimi pogoji. Posameznega bolnika lahko obišče ena zdrava oseba s pogoji PCT. Biti mora torej prebolevnik ali cepljen oziroma mora imeti negativen izvid testa na koronavirus.Obisk lahko traja 15 minut, in sicer v terminu, ki je na posameznem oddelku določen za obiske. Obiskovalci morajo v bolnišnici ves čas nositi zaščitno obrazno masko, ki ne sme biti iz blaga. Ob prihodu si morajo razkužiti roke in vzdrževati medosebno razdaljo. V času obiskov morajo masko nositi vsi bolniki v bolniški sobi, kamor pride obiskovalec, in ne le tisti, ki ima obisk.