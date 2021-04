Zgrožen, ko je videl, na čem spijo starši v celjski bolnišnici (FOTO)

Počivalnik, ki ga dobijo spremljevalci otrok v SB Celje. FOTO: Facebook

Čez dan stol, ponoči počivalnik

Rešitev pride žal šele z novo bolnišnico

»Razočaran sem, res! Tole je postelja, ki jo slovenski zdravstvo premore nuditi mamici (spremljevalki otroka) v celjski bolnišnici,« se začenja zapis avtorja ob fotografij modrega stola (počivalnika). Sprašuje se, kako se spi na takšni postelji teden ali več. »Ali si res ne zaslužimo več ob rednem plačevanju prispevkov in zavarovanj v zdravstveno blagajno? Ostal sem brez besed.« Avtor je pozval k razširjanju njegove objave in dodal, da to ni humana postelja, v kateri naj bi starš preživljal čas ob svojem otroku.Zapis smo posredovali Splošni bolnišnici Celje, od koder so pojasnili, da je otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje lociran v prostorih, ki so bili izgrajeni v času, ko ob bolnih otrocih ni bilo nameščenih staršev: »Bolniške sobe zato niso bile načrtovane za sobivanje staršev z bolnimi otroci, in večina prostorov tako za takšno sobivanje ni primerna, s širjenjem pravice do sobivanja in stoodstotnega plačila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pa se je število spremljevalcev močno povečalo.« Od vsega začetka so se prilagajali spremembam, ki jih prinaša odpiranje bolnišničnega oddelka spremljevalcem otrok, a so se jim zaradi omejenih prostorskih zmožnosti in finančnih zmožnosti lahko prilagodili le z opremo, prostorsko pa ne: »Kljub temu so se razmere za sobivanje staršev od prvih začetkov pred približno dvajsetimi leti, izboljšale.«Tako so v prostorih, kjer je to mogoče, za spremljevalce bolnih otrok nameščene bolniške postelje: »Ležišča so praviloma zagotovljena mamicam dojenčkov. V tistih prostorih, v katerih to zaradi prostorske stiske ni mogoče, možnost namestitve spremljevalca rešujemo s počivalnikom (takšnim, kot je na fotografiji), ki je čez dan zložen v stol, ponoči pa se z nagibom spremeni v počivalnik.« Njihova velikost je prilagojena prostoru, ki jim ga ob bolniških posteljicah za otroke, glede na prostor, lahko odmerijo. »Manjšanje števila bolniških postelj na račun postelj za spremljevalce bolnih otrok namreč ni sprejemljivo,« so poudarili.V SB Celje izpostavljajo, da je zasedenost otroškega oddelka skozi leto zelo različna in izrazito sezonska: »Takrat na oddelku prihaja do večje prostorske stiske, ki bivanjske standarde še poslabša.« Ko jim število pacientov na oddelku to omogoča, otroke s spremljevalci nameščajo v sobe, v katerih so za spremljevalce na voljo bolniške postelje. Ko to ni več mogoče, pa so spremljevalcem na voljo zložljivi počivalniki: »Spremljevalce ob sprejemu otroka na oddelek seznanimo z dejstvom, da jim je na oddelku na voljo počivalnik, kar večina sprejme z razumevanjem.«Rešitev, ki jo vidijo, bo žal prinesla šele preselitev na novo lokacijo, ki jo bo otroški oddelek dobil po izgradnji nove bolnišnične stavbe v sklopu nadomestne novogradnje tamkajšnje bolnišnice.