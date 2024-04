Ni dokazov, da sta ukradla četrt tone oblek

Sodbo, s katero zavrne obtožbo, izreče sodišče, če je tožilec v času od začetka do konca glavne obravnave umaknil obtožbo. In oče in mati petih otrok iz ribniškega romskega naselja Goriča vas si lahko oddahneta, čeprav ne skrivata, da sta že bila obsojena in da sta še v drugih kazenskih postopkih, ne le v tem, ko sta sedela pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja. Ta je po obeh točkah obtožbe izdala zavrnilno sodbo.

Otroci 40-letne Katje Kocjan, ki jih ima z dve leti starejšim Danilom Hudorovićem, so zdaj stari 8, 14, 16, 20 in 21 let. Družina je postala znana leta 2008, ko sta tedaj še s tremi majhnimi otroki v šotoru taborila pred ribniško občinsko stavbo ter od lokalnih oblasti zahtevala človeka dostojno stanovanje. V romskem naselju naj bi se jih pet stiskalo v majhni baraki brez elektrike in vode. »Tukaj, kjer je vsaj čisto, bomo ostali vse dotlej, dokler se ne bomo zasmilili županu. Potrpljenja je konec. V naselje pod daljnovodi, brez elektrike in vode, se pod nobenimi pogoji ne vrnemo več. V baraki se podijo podgane,« je tedaj pred novinarji nergal Danilo.

Stanovanja nista dobila, družina še vedno živi v nelegaliziranem naselju, Kocjanova in Hudorović pa sta zašla na kriva pota. Tokrat ju je obtožba bremenila dveh velikih tatvin. Prvo naj bi zagrešila 29. maja 2016, ko naj bi se na ljubljanski Galjevici z avtom pripeljala do Humaninih zbiralnikov za odlaganje rabljenih oblačil.

Danilo naj bi s silo telesa dvignil Katjo tako, da je ta skozi zgornji del zabojnika, približno dva metra od tal, splezala v notranjost. Tam je začela krasti oblačila in jih podajati partnerju. Vsega skupaj naj bi jih ukradla kar 255 kilogramov, njihovo skupno vrednost pa so v Humani ocenili na 76,05 evra. Samo podjetje Humana, d. o. o., naj bi bilo z njunim početjem oškodovano za kar 900 evrov.

Krivdo sta odločno zavrnila, čeprav sta priznala, da sta bila res ob zabojnikih, vendar pa ni nihče plezal vanje, Katja naj bi pregledala le vreče, ki so bile zunaj in v loputi. Vzela naj bi le nekaj kosov oblačil za otroke, vse drugo pa vrnila.

76,05 evra naj bi bila vredna oblačila.

Na nadaljevanju sodnega procesa bi morali predstavniki Humane razložiti, kako so prišli do izračuna, da je bilo ukradenih 255 kilogramov oblačil, in predvsem odgovoriti na vprašanje, od kod jim ocena, da imajo za 900 evrov škode. Odvetnika obtoženih, Hudorovićevega Borisa Grobelnika in Kocjanove Leva Jagra, pa je mučilo predvsem vprašanje, kako naj bi odrasli ženski skozi precej ozko režo sploh uspelo splezati v zabojnik. Skoznjo bi namreč po njunem prepričanju še majhnega otroka mukoma spravili.

Odgovora ne bosta dočakala, saj je tožilka to točko obtožbe umaknila. Sodnica je tako izdala sodbo, s katero je zavrnila obtožbo, Humano pa je s premoženjskopravnim zahtevkom napotila na pot pravde.

Jezen, ker je ostal brez televizorja

V obtožbi je nato ostala le še točka, ki je govorila o tem, da je 22. junija 2016 Bločan Dominik O. doma večerjal, ko pa je potem hotel v dnevni sobi prižgati televizor, ni našel daljinca in tudi televizorja ne. Sploh naj ne bi opazil, da sta skozi odklenjena vrata vstopila nepovabljena gosta. Kocjanova in Hudorović sta krivdo tudi za to kaznivo dejanje odločno zanikala. Po pričanju oškodovanca je tožilka tudi v tem delu umaknila obtožnico.

Dominik O. je s pomočjo dolgoletne skrbnice, ki je prevajala njegove besede, saj govori zelo nerazumljivo, na sodišču povedal, da je bila tistega dne pri njem res neka ženska. Imela je dolge lase, bila pa je v kuhinji, kjer je popila vodo. Videl jo je, kako je odšla iz hiše, a da televizorja v rokah ni imela. Prej jo je sicer tja z majhnim avtomobilom bele barve pripeljal neki moški. Obtoženega sicer pozna: »Enkrat maja v soboto so z otroki prišli.«

Znana sta postala leta 2008, ko sta taborila pred občinsko stavbo. Obtožena sta bila, da sta leta 2016 ukradla oblačila in televizor. Po umiku obeh očitkov sta v celoti oprana krivde.

Nepismeni gospod, ki, kot je pojasnila njegova skrbnica, niti dobro ne zna povedati, koliko je ura, je ob pregledu vseh prisotnih v sodni dvorani povedal, da je bila v hiši takrat prav Kocjanova. »Ta je bila,« je pokazal nanjo, nato pa z dodatkom, da sta bila poleg nje še »fantek in punčka«, zapletel celotno zadevo. Zato ga je obtoženka vprašala, ali je imela tistega dne s seboj sina in hčerko. »Tistikrat ne,« ji je odgovoril. Na dodatno vprašanje, ali je bila že prej pri njem, pa: »Da, bila je.«

Sodnica Fekonjeva je priči nato pokazala fotografije več žensk, ki so se morale udeležiti sodne prepoznave. Izbral je tisto, ki je v rokah držala številko dve. A to Kocjanova ni bila. Dominik O. je še povedal, da je bil takrat, ko so mu ukradli televizor, zelo jezen. K sreči je kmalu zatem dobil novega. Sodnica mu je ob slovesu le še svetovala, naj zaklepa vrata svoje hiše in se tako zaščiti pred nepovabljenimi gosti.