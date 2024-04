Strahospoštovanje nas lahko nemudoma privzdigne

Raziskovalci standforske univerze so dognali, da nas strahospoštovanje, ki ga čutimo, ko opazujemo nekaj, kar nam jemlje dih, nemudoma privzdigne, preusmeri našo miselno naravnanost in podaljša naše doživljanje časa, pravi ameriška psihoterapevtka Arlene K. Unger. Zato smo bolj potrpežljivi in razumevajoči, oboje pa krepi občutek sreče.

Vajo, ki jo je zasnovala, izvajamo, kadar smo pod pritiskom. Namestimo se v udoben položaj in zagledamo pred sabo fotografijo severnega sija. Zapremo oči, umirimo dih in si predstavljamo, da smo nedaleč proč od njega in zremo vanj. Ko vizualiziramo ta veličastni pojav, si ga čim podrobneje naslikamo: svetlobo na nebu, vzorce vrtinčenja zraka, obris pokrajine, kot da bi bili tam. Podoba naj se razblini, mi pa počasi odpremo oči.