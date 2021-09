Slovenijo pretresa smrt mladega dekleta: 20-letnica izgubila boj za življenje (VIDEO)

Cepljenje z janssnom v Sloveniji ustavljeno?

»Dobrobiti cepljenja so neprimerno večje kot potencialna tveganja. Žal je to težko reči za individualni primer, če se zgodi kaj tako tragičnega kot pri tej punci, ampak dejstva pa, sem globoko prepričan, da so taka,« je dejal Igor Rigler.



20-letnica preminila

Slovenijo pretresa smrt 20-letnice zaradi zapleta po cepljenju s cepivom janssen proizvajalca Johnson & Johnson. Cepljenja je bila pred slabima dvema tednoma. Umrla je v UKC Ljubljana, potem ko je že včeraj kazalo slabo. Umrla je zaradi strdkov in krvavitev v možganih. V bolnišnico so jo sprejeli v ponedeljek v slabem stanju, ko je imela glavobol, slabo je videla in je bruhala.»Bolnica je zbolela za zelo težkim stanjem, motena je bila koagulacija v telesu, hkrati je imela nizke trombocite in krvne strdke. Tako da je bila hkrati podvržena krvavitvam in strdkom. Kombinacija obeh dveh procesov v telesu je povzročila možganske krvavitve in strdke v možganih. Vse, kar smo lahko naredili, kar moderna medicina lahko ob takih stanjih naredi, smo poskušali. Konzultirali smo vse strokovnjake v UKC, ki se ukvarjajo s tem področjem. To so specialisti za žilne bolezni, hematologi, nefrologi, nevrologi,« je povedal vodja službe za urgentno nevrologijo v UKC LjubljanaNa NIJZ so včeraj poslali prijavo o morebitnih stranskih učinkih glede cepljenja. Ali je povezava s smrtjo in cepljenjem, bodo ugotavljali na NIJZ in ministrstvu za zdravje. »Ne moremo še natančno povedati, ali je zaplet povezan s cepljenjem. O zapletu so že poročali tuji raziskovalci, lahko se zgodi pri enem primeru na 100.000 cepljenih,« je povedal Rigler.Medtem vse kaže, da je cepljenje z janssnom v Sloveniji ustavljeno, tako po neuradno poroča Delo. Mnenje vodje strokovne skupina za cepljenjeje, da tega cepiva ne bi več uporabljali ne glede na nasprotna mnenja tako Evropske agencije za zdravila kot številnih drugih držav, ki ga uporabljajo. Ali bo cepivo res umaknjeno, ni mogla potrditi.Vprašanje smo naslovili tudi na Ukom in NIJZ. Vlada je namreč na včerajšnji dopisni seji zaradi izraženega interesa prebivalcev sprejela predlog za nabavo dodatnih 100.000 odmerkov cepiva jannsen iz Madžarske. Ali bo predlog umaknjen in si bo vlada premislila, bomo objavili takoj, ko bomo prejeli odgovore.Rigler je opozoril, da če se po cepljenju pojavijo glavoboli, bruhanje, zelo slabo počutje, motnje govora ali podobne nevrološke težave, naj ljudje poiščejo zdravniško pomoč. Do zapletov pri cepljenju z vektorskimi cepljenji lahko pride v roku od treh do 28 dni po cepljenju. Hudi stranski učinki se lahko zgodijo 1 na 100.000 primerov.Kot je znano, gre za drugi resni zaplet, domnevno povezan s cepivom proti covidu 19. Oba sta se pojavila pri ženskah, mlajših od 50 let, cepljenih z vektorskim cepivom.V Bruslju je maja umrla žena slovenskega diplomata, potem ko se je cepila s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. Kot je znano, je komisija, ki je pregledovala ta primer, julija ocenila, da je povezava smrti s cepljenjem gotova. V poročilu NIJZ o spremljanju neželenih učinkov po cepljenju proti covidu 19 je pisalo, da je v tem primeru smrt nastopila zaradi tromboze v povezavi z nizko vrednostjo trombocitov.Ponekod v tujini so v preteklosti začasno prekinili cepljenje mlajših od 40 let s tovrstnim cepivom.Oglejte si, kaj je o primeru umrel 20.letnice povedal vodja službe za urgentno nevrologijo v UKC Ljubljana Igor Rigler.Nesrečna 20-letnica je bila hospitalizirana v enoti intenzivne terapije v skrajno težkem zdravstvenem stanju in je danes preminila.Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, je primer kot mogoč stranski učinek prijavljen na NIJZ. Sinoči se je sešla svetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.V torek se nam je oglasila tudi domnevna mati 20-letnice, ki je zapisala (nelektorirano): »Tudi moja dvajsetletna hči je bila naivna in si je želela kupiti svobodo s cepljenjem, se je cepila z Janssnom. Danes ima stranske učinke, ki jih tako veselo prikrivate! Ja, res je. Strdki, možganska kap 20-letnice. Že dva dni čakamo, kaj bo z njo! Bo preživela in če bo, kakšne bodo posledice!«Za TV Slovenija je oče dekleta, ki so ga v torek srečali pred UKC Ljubljano, povedal: »Tukaj sem zato, ker se grem poslovit od svoje 20-letne hčere, ki je danes umrla zaradi posledic cepljenja s cepivom janssen. Ja, možganska kap.« Menda je bila 20-letnica že v torek klinično mrtva.