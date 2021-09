UKC Ljubljana potrdil: po cepljenju življenje 20-letnice visi na nitki

»Dogodek je tako tragičen, da je moje osebno mnenje, da v tem trenutku ne bi več tvegali in tega cepiva ne bi več uporabljali,« so na Valu 202 predvajali besede vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović .



Za Pop TV je pojasnila, da bi bilo kasneje mogoče cepivo ponovno uporabljati, vendar za določene skupine ljudi.

V UKC Ljubljana smo v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah sprejeli mlajšo bolnico v urgenti ambulanti Nevrološke klinike. Takoj ob sprejemu je bilo prepoznano življenjsko ogrožujojče stanje in se je skladno s postopki začelo urgentno zdravljenje, vendar se kljub naporom stanje bolnice ni izboljšalo. Tenutno je hospitalizirana v enoti intenzivne terapije v skrajno težkem zdravstvenem stanju.



Belgija začasno prekinja uporabo cepiva Janssen pri mlajših od 41 let



Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, je bil primer kot možen stranski učinek prijavljen na NIJZ. Čeprav je dokazovanje neposredne povezave stvar nadaljnjih postopkov NIJZ, kar še ni bilo opravljeno, se zbuja utemeljen sum, da gre za vzročno povezavo med cepljenjem in zapletom.



Po podatkih Nevrološke klinike UKC Ljubljana gre za drugi resen zaplet v Sloveniji, povezan z aplikacijo cepiva proti Covid. Oba sta bila pri ženskah, mlajših od 50 let, cepljenih z vektorskim cepivom. Pri prvi bolnici se je zdravljenje zapleta končalo uspešno.

V UKC danes še cepili z Janssnom, do konca tedna ne več

Po cepljenju z Janssnom ena oseba umrla

»Tudi moja dvajsetletna hči je bila naivna in si je želela kupiti svobodo s cepljenjem, se je cepila z Jenssenom. Danes ima strankske učinke, ki jih tako veselo prikrivate! Ja, res je. Strdki, možganska kap 20-letnice. Že dva dni čakamo, kaj bo z njo! Bo preživela in če bo, kakšne bodo posledice!« To je del zapisa, ki danes kroži po družabnih omrežjih.Na UKC Ljubljana smo prosili za pojasnila glede dogodka, od tam pa so zgodbo potrdili (objavljamo nelektorirano):Opazili smo še, da so v UKC Ljubljana včeraj in danes še cepili s cepivom Janssen, medtem ko ga od jutri pa do konca tedna ni več na urniku. Seveda obstaja možnost, da je tega cepiva zmanjkalo, kar se je nedavno že zgodilo. Moramo pa opozoriti na besede, ki so jih predvajali na Valu 202: »Dogodek je tako tragičen, da je moje osebno mnenje, da v tem trenutku ne bi več tvegali in tega cepiva ne bi več uporabljali.«Po javno dostopnih podatkih, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz), je po cepljenju s cepivom Janssen prišlo do ene smrti zaradi tromboze s trombocitopenijo. »Komisija je ocenila, da je povezava s cepljenjem gotova,« piše v poročilu. Med resnimi neželenimi učinki po cepljenju z omenjenim cepivom navajajo še dva primera, ko je bila po cepljenju potrebna hospitalizacija: »Možganska kap in venska tromboza. Primera sta še v fazi zbiranja podatkov.«Naj še dodamo, da gre za podatke, ki so bili objavljeni 15. septembra. Nijz je podatke o neželenih učinkih sprva objavljal na tedenski ravni, nato pa so se odločili to prakso spremeniti. Tako zdaj omenjena poročila objavljajo na vsake 14 dni. Nijz smo vprašali, zakaj so se odločili za ta korak, vendar do objave tega članka pojasnil nismo prejeli.