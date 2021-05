Žena slovenskega diplomata po cepljenju doživela možgansko kap

Žena Slovenca, ki je zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve, naj bi po cepljenju doživela hujši zaplet, so poročali v oddaji 24ur. Nekaj dni po organiziranem cepljenju diplomatov v Bruslju naj bi doživela možgansko kap. Šlo naj bi za mlajšo žensko, ki je bila cepljena s cepivom Janssen. Trenutno naj bi se zdravila v bolnišnici.



Na NIJZ sicer vseskozi poudarjajo, da so resni zapleti po cepljenju zelo redki. Od začetka cepljenja proti covidu-19 do vključno 9. maja so v register neželenih učinkov prejeli 2585 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Pfizerja in Biontecha, 103 po cepljenju z Moderno, 1985 po cepljenju z AstraZeneco in eno prijavo po cepivu Johnson & Johnson. V veliki večini gre za splošne težave in bolečine na mestu vboda.

Od začetka cepljenja 43 prijav resnih neželenih učinkov

Iz poročila o spremljanju neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19 je razvidno, da so prejeli skupaj 2585 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Pfizerja in Biontecha, medtem ko je bilo v tem obdobju v Sloveniji izvedenih najmanj 520.000 cepljenj s tem cepivom. Od tega so prejeli 43 prijav, ki so vsebovale neželene dogodke, klasificirane kot resne. Tako je bilo prijav resnih neželenih učinkov 1,7 odstotka glede na vse posredovane prijave.

