Konec cepljenja s cepivom Janssen? Tako pravi Bojana Beović

V UKC danes še cepili z Janssnom, do konca tedna ne več

Urnik cepljenj v UKC Ljubljana. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Dogodek je tako tragičen, da je moje osebno mnenje, da v tem trenutku ne bi več tvegali in tega cepiva ne bi več uporabljali,« so na Valu 202 predvajali besede vodje svetovalne skupine za cepljenje. To je dejala potem ko se je v javnosti razvedelo, da življenje 20-letnice po cepljenju proti covidu 19 visi na nitki Za Pop TV je pojasnila, da bi bilo kasneje mogoče cepivo ponovno uporabljati, vendar le za določene skupine ljudi.Opazili smo še, da so v UKC Ljubljana včeraj in danes še cepili s cepivom Janssen, medtem ko ga od jutri pa do konca tedna ni več na urniku. Ali je povezano s tem dogodkom, ni znano. Obstaja pa možnost, da je tega cepiva enostavno zmanjkalo, kar se je nedavno že zgodilo (mnogi se zanj odločajo, saj je potrebno prejeti le en odmerek). Na UKC Ljubljana smo naslovili vprašanja glede urnika cepljenja in zakaj na njem ni več cepiva Janssen, vendar odgovora še nismo prejeli.