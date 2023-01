Bralci o Golobovi novi simpatiji: Javnost se nima pravice vtikati v njegovo zasebnost

Novica, da ima predsednik vlade Robert Golob v svojem življenju novo žensko, je pošteno presenetila slovensko javnost. Bolj kot to, da je menda zaljubljen, pa je zanimivo, kdo je ukradel njegovo srce. Lepotica Tina Gaber je namreč dobro poznan obraz slovenske estrade, zato ni nič čudnega, da so bili mnogi nad novico presenečeni. Vest o novi ljubezni našega premiera močno odmeva tudi v naši soseščini.

Kljub temu da naši bralci že vse od nedelje zavzeto prebirajo novice o Golobu in Gabrovi, pravijo, da je to pravzaprav nepomembno. Kar 45 odstotkov naših bralcev, ki so sodelovali v naši spletni anketi, je izbralo odgovor, da so podrobnosti ljubezenskega življenja izključno njegova stvar. »Javnost se nima pravice vtikati v njegovo zasebnost. Kaj pa koga briga, kdo mu je všeč.«

Dobra petina naših anketirancev pravi, da je Golob kot premier odgovoren vsem Slovenkam in Slovencem, zato ima javnost pravico vedeti tudi takšne podrobnosti. 34 odstotkov anketirancev pa pravi, da jih ne zanima, kdo je Golobova nova simpatija.