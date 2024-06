Za farmacevtom Milanom se je izgubila vsaka sled: v avtu našli telefone, prejel klic iz ZDA (VIDEO)

V Sribiji poteka velika iskalna akcija. Tako mineva že peti dan iskanja pogrešanega farmacevta Milana Đorđevića (41) iz Niša. Pripadniki policije, vojske, pohodniki, gorski reševalci ter njegovi prijatelji in družina išče pogrešanega Milana, ki je bil nazadnje viden v ponedeljek zvečer.

V ponedeljek okoli poldneva je Milan ženi poslal sporočilo, da zaradi poslovnih obveznosti ne more priti po otroke in da gre ona ponje, kar ni nič nenavadnega.

Iskanje oteževala gosta megla in dež

Nato so ga popoldne videli v Jelašnici, ki leži ob vznožju Suve planine, kamor se je običajno odpravil na pohod. Bil pa je v obleki in čevljih, ker se je vračal iz službe, kar izključuje možnost, da bi šel na pohod.

Po besedah ​​pripadnikov Gorske reševalne službe sta iskanje včeraj dodatno oteževala gosta megla in dež. Zaradi megle tudi brezpilotnik ni mogel ničesar posneti, navajajo srbski mediji.

185 cm visokega Milana Đorđevića so nazadnje videli oblečenega v belo srajco z modrimi zaponkami, mornarske hlače in rjave čevlje. Njegov avtomobil znamke Škoda so našli ob vznožju Suve planine v jugovzhodni Srbiji.

Oglasila se je mama

Marica Đorđević, Milanova mama, pravi, da je kolesar, ki je stopil v stik z njo, videl parkiran sinov avto, a ga ni bilo, za njim se je izgubila vsaka sled, telefona ni, ker ga je pustil v avtu.

»Prišla je policija, vse so pobrali. Službenega telefona ne morejo odkleniti. Na telefonu je imel tri klice, enega iz Amerike, od kolega iz Beograda in od planinca,« je povedala Marica.