Kako bo na Vučićevo izjavo reagiral Kek? To je povedal o tekmi s Slovenijo (VIDEO)

Slovenski in srbski navijači so v velikem pričakovanju. Naša in srbska reprezentanca, ki sta v isti tekmovalni skupini, bosta namreč jutri začeli evropsko prvenstvo v nogometu. Naša se bo ob 18.00 pomerila z Danci, srbska pa ob 21.00 z Angleži. Čeprav so favoriti za napredovanje v tej skupini Angleži in Danci, imamo tudi Slovenci in Srbi upanje, da gremo v nadaljevanje tekmovanja. Upanja za napredovanje Srbije očitno ni izgubil niti srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki se je pojavil v zabavnem videu.

Vučić v omenjenem videu najprej nalepi grb srbske nogometne zveze v album od evropskega nogometnega prvenstva, nato pa spregovori o tekmah njihove reprezentance. »Nihče ne bo spal v nedeljo, ko bomo igrali z Angleži. Nihče ne bo na ulici, ko bomo igrali z Angleži,« je dejal in nadaljeval: »Vsi se delamo, kot da nič ne pričakujemo, v resnici pa vsi po tihem upamo, da lepo zmagamo Angleže, nato Dance in Slovence.« Za tem je omenil še zmago proti Hrvaški.

Naši reprezentantje s selektorjem Matjažem Kekom na čelu imajo seveda svojo računico in bodo na tekmi proti srbski reprezentanci naredili vse, da tekme ne bodo zapuščali s sklonjenimi glavami. Ta tekma bo verjetno marsikaterega navijača spomnila na tisto z evropskega prvenstva leta 2000, na kateri sta se pomerili slovenska in jugoslovanska reprezentanca. Po vodstvu s 3:0 smo na tisti tekmi že vsi verjeli, da bo naša nogometna reprezentanca zabeležila svojo prvo zmago na velikih tekmovanjih, a smo se nato po treh prejetih zadetkih morali sprijazniti s točko.