Mediji na Balkanu 'norijo': zgodba o romanci Goloba in Gabrove preplavila splet

Potem ko je v Sloveniji odjeknila novica, da predsednik vlade Robert Golob ljubi 20 let mlajšo Tino Gaber, so zgodbo hitro povzeli tudi tuji mediji. Hrvaške, srbske in bosanske spletne strani objavljajo novico o novi ljubezni prvega moža slovenske vlade.

Hrvaški portal 24sata poroča o Gabrovi kot o zapriseženi veganki, ki je Goloba spremljala na koncertu v Vatikanu. Sočni naslovi se kar vrstijo, predvsem se poudarja razlika v letih in to, kako sta se spoznala. Srbski portal Republika je Gabrovo označil kot ognjeno misico, ki je zapeljala premiera. Pišejo tudi, da naj bi se spoznala prek njene sestre Urške Gaber, ki je bila njegova asistentka že v podjetju Gen-I, zdaj pa je zaposlena v kabinetu predsednika vlade.

FOTO: Posnetek zaslona, Republika

FOTO: Posnetek zaslona, 24sata

Radio Sarajevo se je spustil tudi v pretekle ljubezenske zveze obeh vpletenih. Omenjajo romanco Gabrove z Janom Plestenjakom in premierov propadel zakon.