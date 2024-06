Noro! Poglejte, kako so slovenski navijači zavzeli Stuttgart, Danci nimajo možnosti (VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stuttgartu začela nastope na svojem drugem evropskem prvenstvu v zgodovini. Tokrat se bo za uvod pomerila z Dansko.

In seveda jo bo v Nemčiji bodrilo ogromno slovenskih navijačev. Kot navaja MMC RTV Slovenija, so slovenski navijači sinoči preglasili danske na trgu Schlossplatz v središču Stuttgarta s prepevanjem navijaških pesmi.

Lokalni vlaki za v središče Stuttgarta že popolnjeni z Danci in Slovenci.

No, NZS in združeni slovenski navijači pozivajo Slovence, da se zberejo v središču Stuttgarta na Schlossplatzu med 12. in 14. uro. Želijo prevladujočo belo barvo, ker Slovenija igra v belih dresih.