Poglejte, kakšno plačo ima kuhar v šoli. Niti za najemnino?!

Nedavno smo poročali o primanjkljaju kuharjev v šolah in zdravstvu, ki ovira normalno delovanje teh institucij. Zaradi tega imajo tako pacienti kot šolarji manj zdravo in uravnoteženo prehrano, kar ima lahko dolgoročne negativne posledice, saj je kakovostna prehrana osnova za okrevanje in vsakodnevno funkcioniranje, pri otrocih pa tudi za oblikovanje vseživljenjskega zdravega odnosa do hrane.

Pomanjkanje kadra je tudi v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih resen problem. Glavni vzroki so nekonkurenčne plače, prenasičen trg delovne sile in staranje populacije. Zato je nujno potrebno celovito reševanje tega problema.

Tudi na ministrstvu za solidarno prihodnost se zavedajo tega problema, zato so pred kratkim pripravili Zakon o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. V preteklem tednu ga je že potrdila vlada, trenutno pa čaka na potrditev še v Državnem zboru,« pravijo.

Vseevropski problem

»Razlogi za pomanjkanje kadra so številni in s tem problemom se na tak ali drugačen način srečuje vsa razvita Evropa. Najvidnejši vzroki so nekonkurenčne plače, prenasičen trg delovne sile, starajoča se delovna sila ... Menimo, da je treba naslavljati ta kompleksni problem celovito, z več različnimi ukrepi, med drugimi tudi s plačno reformo, ki bo izboljšala plače in pogoje dela ter uvedla spremembe pri zaposlovanju tujcev,« ugotavljajo na ministrstvu.

»Uvažanje« tuje delovne sile pa zanje ni rešitev - pravijo, da je to »manjši, a kljub temu pomemben del naslavljanja kadrovskega problema«. Ob tem poudarjajo, da je še vedno najpomembnejše, da bo z ustreznimi in poštenimi pogoji dela zagotovljeno, da bodo ta delovna mesta privlačna tudi za Slovenke in Slovence.

Borih 872 evrov

Plačni sistem je nujno potreben prenove, saj so plače kuharjev v zasebnem in javnem sektorju neprimerljive. Gostinci so že prepoznali, da ljudi najbolj pritegnejo človeški - boljši - pogoji dela. Večina kuharjev in kuharic v javnem sektorju se uvršča med 18. in 22. plačni razred, kar pomeni, da zaslužijo okrog 872 € neto (vir: seja.si, uradni-list.si). Mesečna plača za začetnike je med 845 € in 1.192 €, po 5 letih delovnih izkušenj pa si lahko obetajo 916 € in 1.338 € na mesec, navaja mojaplaca.si.

Če to primerjamo z višino najemnin - za stanovanje s 70 do 80 kvadratnimi metri letos najemniki plačujejo med 1000 in 1500 evrov mesečno - postane razumljivo, zakaj se kuharji za šole in zdravstvene ustanove preprosto ne najdejo.

Ministrstvo za solidarno prihodnost sporoča, da »trenutno potekajo pogajanja vlade s sindikati, ima cilj v odpravi plačnih nesorazmerij, ki so se nakopičila z leti parcialnega naslavljanja. Ena od poglavitnih namer je predvsem vzpostavitev reda, v katerem nobena plača ne bo pod minimalno plačo.«

Pričakujejo, da se bodo s prenovo sistema na področju dolgotrajne oskrbe in socialnega varstva plače dvignile na dostojno raven.