Niso napadli le udeležencev parade ponosa, tarča tudi Janša (FOTO)

Poročali smo že o incidentih na sobotni paradi ponosa, ko so nestrpneži odvrgli solzivec in metali jajca.

So pa na sobotni incident opozorili tudi v SDS, kjer so jim neznanci popisali zid pri vhodu na dvorišče stavbe, v kateri ima stranka sedež. Fotografijo napisa je predsednik stranke Janez Janša objavil na omrežju X in pripisal: »Včeraj so 'ponosni in spoštljivi' pustili tole pred vhodom v Hišo dr. Jožeta Pučnika, kjer je sedež SDS.«

Kot je razvidno, so narisali simbol srpa in kladiva ter pripisali črke ueer, kar skupaj sestavlja besedo queer, ki označuje posameznike, ki se umeščajo zunaj spolnih in seksualnih norm. Temu je dodan še zapis Smrt fašizmu.