Kaj vse se dogaja v Ljubljani: taki drzni tatvini v Mostah in na Viču

Policisti so bili obveščeni o drzni tatvini ki je bila izvršena v soboto popoldne na območju Most. Neznana storilca sta, med tem ko sta bila oškodovanca na vrtu, skozi odklenjena vrata vstopila v hišo in pregledala notranjost. Odtujila sta zlatnino in denar in tako lastnika oškodovala za nekaj sto evrov. Pri izhodu iz hiše ju je zalotil eden izmed oškodovancev, osumljenca pa sta peš zbežala. Opis storilcev: moška stara okoli 25 let, visoka okoli 180 cm, oblečena v kratke svetlejše modre hlače, nosila sta kapi s šiltom ter nahrbtnika.

Kaj svetuje PU Ljubljana? Na Policijski upravi Ljubljana ob tem vnovič opozarjajo na pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Po njihovi oceni so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi "stopijo samo za vogal". Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb ter vozilo, s katerim so se osebe pripeljale. Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

V petek so bili obveščeni tudi o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 13.30 na območju Viča. Neznani storilec je na domu zamotili starejšo oškodovankos pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili nakit in tako lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov. S kraja sta se storilca odpeljala z avtom znamke Toyota, karavan izvedbe, sive barve, opis storilca: moški star okoli 30 let, visok okoli 180 cm, močnejše postave, oblečen v rjava oblačila in kapo s šiltom. Policisti glede okoliščin kaznivih dejanj nadaljujejo z zbiranjem obvestil.