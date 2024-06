Čudež na Dolenjskem: domači župnik prepričan, da je to še en dokaz obstoja boga

»Bog je! Da se je tako končalo, je velika sreča in veliko znamenje. Si predstavljate, da bi bil tam še kak avto ali pa otrok, to bi bila velika tragedija,« je ob pogledu na kapelico v Temenici (v občini Ivančna Gorica) dejal domači župnik Izidor Grošelj. Le tako si je lahko pojasnil, kako je mogoče, da je ob večtonski traktorski cisterni, ki je priletela v kapelico, kip Device Marije ostal povsem nepoškodovan, niti premaknil se ni. S tem, da sta tako zid kot omet povsem klonila pod udarcem in težo. Številni pravijo, da se je zgodil čudež v Temenici, tod in okrog živijo pridni, delavni ljudje,...