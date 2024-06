Odvisniki si v Ljubljani javno injicirajo droge, urinirajo ... Mestna občina odgovarja

Pred dnevi smo poročali o stanju na ljubljanskem Taboru, kjer si odvisniki vbrizgavajo substance podnevi, vsem na očeh, pa tudi urinirajo in iztrebljajo vsepovsod. Zato smo na Mestno občino Ljubljana in Policijo naslovili vprašanja, da bi ugotovili, ali se s težavo ukvarjajo in v kakšnem obsegu.

»Pri Mestni občini Ljubljana se problematike zasvojenih z nedovoljenimi drogami zavedamo,« je sporočila tiskovna predstavnica MOL. Navaja, da preko javnih razpisov sofinancirajo tri dnevne centre, delovanje edine varne hiše za aktivne uporabnice nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja v Sloveniji, ter številne druge programe, namenjene zmanjševanju škode vsem vpletenim.

Na terenu opravljajo svetovanje, pomoč zasvojenim pri »birokraciji« (npr. z vlogami za nujne bivalne enote, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, dokumente) ipd. Z različnimi aktivnostmi in programi skušajo zmanjšati škodljive zdravstvene, socialne in ekonomske posledice uporabe nedovoljenih drog.

Kmalu novi izobraževalni center

V okviru Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL) deluje Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CPZOPD), ki je del mreže osemnajstih takšnih centrov v Sloveniji. Z izgradnjo novega Izobraževalnega centra ZDL na Metelkovi bodo te ambulante dobile nove, modernejše in ločene kapacitete za obravnavo zasvojenih.

Na MOL pa že nekaj časa pozivajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da zaradi obremenjenosti centra na Metelkovi zagotovi mobilno ambulanto med Domžalami in Kamnikom, ki bi obravnavala odvisnike iz teh občin.

Pri spopadanju s problemom je aktivirano tudi Mestno redarstvo, ki izvaja nadzore in ukrepa v primerih manjših kršitev. »Pri tem moramo poudariti, da zadrževanje oseb na javnih mestih ni prepovedano,« še dodajajo na MOL.

Stanje na Taboru v Ljubljani je alarmantno. FOTO: Bralka Tina

Za čiščenje javnih površin skrbi javno podjetje Voka Snaga skladno z občinsko zakonodajo. Večkrat tedensko namensko pregledajo lokacije, kjer je pričakovati odvržene igle, odstranjujejo pa jih tudi med rednim delom.

Igel ne odstranjujte sami - to so nevarni odpadki! Če v Ljubljani naletite na odvržene injekcije, pokličite na številko 01 580 81 00. Ob tem navedite: Točen naslov - ulico in bližnjo hišno številko

Opis lokacije Za odstranitev infektivnih odpadkov na zasebnih površinah so zadolženi lastniki oziroma upravljavci teh površin.

Kaj počne policija?

MOL si prizadeva tudi za vzpostavitev varne sobe. Veljavna slovenska zakonodaja jo opredeljuje kot program nadzorovane uporabe drog, ki se izvaja le v okviru ali pod nadzorom javnega zdravstva, v drugih primerih pa je nezakonita. Pravijo, da bi bilo za njeno vzpostavitev treba doseči dogovor različnih institucij na nacionalni ravni.

Policija deluje preventivno in sodeluje s pristojnimi institucijami ter lokalno skupnostjo. FOTO: Leon Vidic/delo

Tudi policija se problematike s področja prepovedanih drog zaveda in izvaja aktivnosti za preprečevanje nedovoljene trgovine s temi substancami - tako proti posamičnim preprodajalcem kot organiziranim združbam. Točnih statističnih podatkov za območje Tabora ne vodijo, a letos so na tem območju obravnavali 54 prekrškovnih postopkov zaradi kršitev Zakona o proizvodnji in prometa s prepovedanimi drogami.

Od ostalih kaznivih dejanj gre večinoma za takšna zoper premoženje, največ je tatvin.

Veliko lahko naredimo sami

Policija pravi, da opravlja usmerjene, tudi poostrene nadzore, pri tem navaja sodelovanje civilnih patrulj. Deluje preventivno in sodeluje s pristojnimi institucijami ter lokalno skupnostjo. Za spopadanje s t. i. ulično kriminaliteto je nastala posebna delovna skupina, ki deluje tudi na območju Tabora.

Z usmerjenim delom si prizadevajo, da so kršitelji in storilci kaznivih dejanj prijeti in obravnavani. Pomembno je tudi delo in sodelovanje z žrtvami.

Vhod v center za metadonsko zdravljenje na Kotnikovi ulici. FOTO: Jože Suhadolnik

»Zavedati se moramo, da za varnost in preprečitev kaznivih dejanj veliko lahko naredimo tudi sami, če pa postanemo žrtev, pa je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo,« sporočajo s Policijske uprave Ljubljana.

»Na področju kriminalitete je pomembno takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi lahko prišlo do kaznivega dejanja. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali vseh, ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem podajo informacije.«

Ljudi pozivajo, da ob zaznanih kaznivih ravnanjih takoj obvestijo policijo. Na številko 113

Ali anonimno 080 1200.

»S tem bodo tovrstna kazniva dejanja preprečena ali v največji možni meri zaznana in storilci ustrezno procesirani,« zaključujejo.