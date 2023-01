Tina Gaber v Vatikan letela s falconom? To so sporočili iz kabineta Roberta Goloba

V zadnjih dneh so se pojavile informacije, da so že večkrat skupaj opazili predsednika vlade Roberta Goloba in nekdanjo misico Tino Gaber (več o tem v članku Oglasila se nam je Tina Gaber: to je povedala o svojem odnosu z Golobom). Mnogi so se spraševali, ali je med njima preskočila iskrica, medtem pa uradno noben od njiju ne potrjuje teh informacij.

Med drugim se je razvedelo, da sta bila na božičnem koncertu v Vatikanu. Pa sta tja potovala skupaj s falconom?

»Predsednik vlade dr. Robert Golob je na obisk pri Svetem sedežu potoval z vladnim letalom. Ga. Tina Gaber ni potovala z njim,« so pojasnili iz kabineta predsednika vlade (KPV). Dodali so še, da iz registra lobistov, ki ga vodi protikorupcijska komisija, izhaja, da Tina Gaber ni registrirana lobistka.

