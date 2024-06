Je kdo mislil, da je ne bo? Lepa hrvaška navijačica je tudi v Nemčiji (FOTO)

Ivana Knöll je ena izmed bolj znanih športnih navijačic, ki je v preteklosti s svojo lepoto že velikokrat privabljala poglede na nogometnih tekmah. Ivana, ki na tribunah s svojimi oblačili takoj daje vedeti, da navija za Hrvaško, je prisotna tudi na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu, ki poteka v Nemčiji.

Na svojem instagram profilu, kjer je imela v času pisanja tega članka več kot 3 milijone sledilcev, je delila že več slik in videov iz Nemčije in z njimi navdušila svoje sledilce.

Tudi na tem nogometnem tekmovanju je deležna velike pozornosti. Nad tem se ne more pritoževati. Se pa lahko nad tem, kako so hrvaški nogometaši začeli to evropsko prvenstvo. Prvo tekmo proti izjemno močni španski reprezentanci so namreč izgubili s 3:0. Bo na naslednji tekmi Hrvaške, ki bo v sredo 19. junija igrala proti Albaniji, z rezultatom lahko bolj zadovoljna?