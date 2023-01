Na seznamu bivših Tine Gaber tudi Janšev zaporniški cimer? Povedal nam je tole ...

Pisali smo o domnevni ljubezenski zvezi med premierjem Robertom Golobom (55) in Tino Gaber (35) Nihče od njiju ni želel komentirati njunega zasebnega življenja, a hkrati nista zanikala, da govorice držijo. Postavno temnolaso 35-letnico so v preteklosti povezovali z več znanimi imeni, o čemer smo pisali v članku Vsi bivši Tine Gaber: od Plestenjaka do razvpitega dobavitelja hitrih testov, tokrat pa nam je prišlo na uho, da naj bi Gabrova v preteklosti intimno prijateljevala tudi z Rokom Snežičem, davčnim poznavalcem, Janševim svetovalcem in njegovim nekdanjim zaporniškim cimrom.

Snežič je za Slovenske novice potrdil, da se s Tino Gaber poznata, ni pa želel komentirali, ali sta bila v ljubezenskem razmerju. »Lahko rečem le, da se poznava, sta bila prijatelja, da sva se včasih družila, a je od tega že nekaj časa,« nam je dejal Snežič, ki je že vsaj od leta 2009, tako Mediaspeed, poročen s Klavdijo Snežič, za katero je pred časom dejal, da je »uspešna podjetnica in nima neporavnanih obveznosti«.

Tina Gaber se nam na vprašanje, ali drži, da je bila v razmerju s Snežičem, ni odgovorila.