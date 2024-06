Pred nami je prvi letošnji vročinski val: zelo bo pripekalo, prihajata pa še dve težavi

Ste pogrešali poletno vročino? Kmalu jo boste dobili. Toplejša oblačila, ki so bila v zadnjih dneh potrebna, boste lahko pospravili, saj bo prihodnji teden, kot razkriva napoved vremenskega prognostika Roka Nosana, še kako vroče.

»Vročina se bo začela stopnjevati v začetku tedna, ko bo že okoli 30 stopinj Celzija. Nato bomo vsak dan dodali še stopinjo ali dve. To pomeni, da bomo v četrtek in petek, ko bo predvidoma vrhunec vročinskega vala, marsikje dosegli in verjetno tudi presegli 35 stopinj Celzija,« je napisal za facebook stran Meteoinfo Slovenija.

Ne bo pa v prihodnjih dneh težava le vročina. Kot je zapisal Nosan, bo k nam prišel tudi saharski prah, obenem pa bomo imeli tudi veliko vlage. Bo pa očitno vsaj dežja nekoliko manj, kot smo ga imeli v zadnjih mesecih. Kot pravi, »bodo popoldanske plohe in nevihte večji del prihodnjega tedna malo verjetne.« Dodaja, da bo ob koncu prihajajočega tedna vročina popustila, a bi se lahko vrnila ob koncu junija.

Arsova napoved pravi, da se nam prihodnji teden v petek zvečer ter v noči na soboto obeta vremenska motnja, ki bo prinesla nekaj neviht (največ v severnem delu države). Nato se bo umirilo. Temperature se bodo po njihovi napovedi od prihodnje sobote do ponedeljka gibale med 25 in 30 stopinjami Celzija, bo pa te tri dni sončno z majhno verjetnostjo za padavine.