Obsojena zaradi zanemarjanja otrok: nista jih znala nahraniti ali previti

22-letni oče in 23-letna mati sta bila pravnomočno spoznana za kriva, da sta od decembra 2019 do januarja 2021 zanemarjala svoja dva otroka.

Kljub temu da sta vedela, kakšne so minimalne potrebe otrok in kljub večkratnim opozorilom delavcev Centra za socialno varstvo, nista znala otrok nahraniti, previjati, niso ju zanimala pomembna dejstva v zvezi z ustrezno nego malčkov in podobno.

Hiša je bila hladna in neurejena. Otrokom nista priskrbela niti hrane, osredotočena sta bila zgolj na zadovoljevanje lastnih potreb. Navodil delavcev CSD nista upoštevala, s svojim vedenjem pa sta ogrožala življenje, zdravje in razvoj otrok. Zaradi tega so jima s sodno odločbo odvzeli pravico do starševske skrbi za oba malčka.

S svojim ravnanjem sta storila tri kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Sodišče ju je za vsako od teh posebej obsodilo na šest mesecev zapora, a je kazen izreklo pogojno, če v dveh dneh ne bosta storila novega kaznivega dejanja.

Živeli so v letni kuhinji

Socialna delavka, ki je delala na njunem primeru, je navedla, da gre za osebi, ki sta sklenili zunajzakonsko skupnost, ko je bil oče še mladoleten. Živeli so v majhnem prostoru, letni kuhinji, popolnoma neklimatizirani, otrok pa je spal na kuhinjski mizi.

Otrok ni bil okopan, odkar je prišel iz bolnišnice. FOTO: Getty Images

Nikakor nista pokazala zanimanja za izobraževanje o starševskih kompetencah, nista poslušala navodil in nasvetov delavcev Centra za socialno varstvo, čas sta zavestno preživljala spontano, na mobilnih telefonih in podobno.

Starša se imata za kriva, jima je žal, iskreno se kesata in ne vesta, kje sta otroka zdaj.

V vlogi Centra za socialno varstvo iz leta 2021 je med drugim zapisano, da je ločitev in namestitev otroka izven družine edini način za zaščito otrokovega življenja, zdravja in telesne varnosti. Niti en starš ni znal povedati, kdaj je otrok jedel, koliko je spal, oče ni vedel, kako otroku zamenjati plenice. Mama je v nekaj dneh zamenjala le kakšnih 12 plenic.

Otrok ni bil okopan, odkar je prišel iz bolnišnice. Kopalne kadi niso imeli. Hranjen je bil z mlekom iz tetrapaka, čeprav mati navaja, da je otroka dojila, poroča index.hr.