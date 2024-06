Sta slovensko mamilarsko mafijo vodila dvojčka Velibor in Dalibor?

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bodo ta teden nadaljevali s predobravnavnimi naroki v zadevi, kjer je trgovanja z drogo obtoženih 57 ljudi. Skupino naj bi vodila dvojčka Velibor in Dalibor Lipovac, ki krivde ne priznavata.

Poleg omenjenih dvojčkov je sodišče do zdaj opravilo predobravnavne naroke še za nekaj drugih obtoženih. Zapletlo pa se je, ko je obramba zahtevala izločitev vseh dokazov, ki sta jih zbrala policija in tožilstvo, ker naj bi bili zbrani nezakonito. Okrožno sodišče je zahtevo zavrnilo, višje sodišče pa je takšno odločitev razveljavilo in prvostopenjskemu sodišču naložilo ponovno odločanje.

Obrambi naj se omogoči dostop do vsega dokaznega gradiva

Ob začetku novega odločanja je okrožno sodišče sprejelo sklep, da še preden bo znova odločalo o zahtevi, obrambi omogoči dostop do vsega dokaznega gradiva. V spisu so namreč manjkali nekateri dokazi, zato ga je treba dopolniti.

Sodišče je prav tako sklenilo, da bodo na prihodnje naroke za odločitev o izločitvi dokazov povabljeni vsi obtoženi in njihovi zagovorniki. Ko bo sodni spis dopolnjen z vsem dokaznim gradivom, bo obrambi omogočen določen čas za pripravo obrambe. Ta čas bo določen naknadno, ko bo jasno, v kakšnem obsegu bo sodni spis dopolnjen, je sklenilo.