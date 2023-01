Oglasila se nam je Tina Gaber: to je povedala o njenem odnosu z Golobom

Sinoči je domačo družabno kroniko presenetila novica, da naj bi imel slovenski premier Robert Golob novo spremljevalko. O tem so poročali v oddaji Pop In. Goloba naj bi večkrat opazili v družbi lepotice, bivše misice in lobistke Tine Gaber. Domnevna zaljubljenca pri odgovorih medijem delujeta usklajeno. Gabrovo smo vprašali, ali govorice držijo, a nam je ob 2. uri zjutraj odgovorila le, da ne bi želela komentirati svojega zasebnega življenja.

Tudi iz kabineta premierja za komercialno televizijo niso hoteli pojasniti, ali sta premier in Gabrova v zvezi. Je pa jasno, da je vsaj do nedavnega premier živel sam z otroki.

Kot smo že poročali, smo Tino Gaber opazili že na praznovanju zmage na volitvah stranke Svoboda. Kaj je tam počela, lahko preberete tukaj.