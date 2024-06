Najbolj vroča modna kolekcija ta hip

Oblecite se v zmagovalni slog za olimpijske igre

Oblačila za prosti čas in navijaško opremo, v kateri boste lahko srčno navijali in podpirali našo reprezentanco v Parizu ali pred televizijskimi zasloni, lahko že kupite v trgovini PEAK, v vseh trgovinah Intersport, na bencinskih servisih Petrol, na spletnih straneh peaksport.si, intersport.si, petrol.si/eshop in v spletni trgovini telekom.si/e-trgovina. Oblačila so kakovostna, udobna, funkcionalna in prepoznavna, predvsem pa zmagovalna. Vsi, ki boste potovali v Pariz, pa se za nakup v zadnjem hipu lahko odločite tudi na Letališču Jožeta Pučnika – v brezcarinski prodajalni pri odhodih.

Podpirajte in navijajte za olimpijsko reprezentanco Slovenije Pariz 2024.

