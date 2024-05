Kako izboljšati svoje finance: ugodna ponudba za bralce

Mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo večino slovenskih podjetij, se morajo vedno prilagajati novostim na področju poslovnih financ, s tem da večina teh podjetij nima niti svojega računovodstva, kaj šele finančnika. Prioritete v poslovnih financah se spreminjajo glede na razmere na finančnem trgu. Da bi se izognili finančnim težavam, morajo direktorji in lastniki razumeti dinamične finančne procese, ohranjati in izboljševati finančno boniteto podjetja ter zagotavljati plačilno sposobnost. Kako pa pri vas poteka skrb za denarne tokove?

Za vse, ki bi radi bolje razumeli posledice svojih finančnih odločitev, je medijska hiša Delo v partnerskem sodelovanju s podjetjem Smartfin pripravila že 17. Poslovno-finančni sejem. Glavni namen sejma je krepiti znanje o učinkovitem vodenju poslovnih financ med malimi in srednje velikimi slovenskimi podjetji. Programski vodja dogodka je dr. Jožko Peterlin.

Dobre izkušnje bodo z nami delili Andrej Repše, Armat; Nina Bratovž, Restavracija JB; mag. Matej Akrapovič, Akrapovič; Renata Koprivec Skubic, Siliko; Primož Bučar, Kovinarstvo Bučar; Katja Grubar, BOS Grubar; Primož Raktelj MBA, Smartfin;

Na okrolgi mizi Financiranje prodaje in razvoja – percepcija poslovodstva/lastnika pa bodo sodelovali Marjeta Furlan, Intra-lighting, Davorin Dobočnik, Matej Akrapovič in Jožko Peterlin.

Izvedeli boste, kako voditi finance v podjetju in kaj je danes drugače kot pred 20 ali 30 leti, kako pristopiti k financiranju rasti podjetja in kakšne so dobre prakse odnosov z bankami oziroma zadolževanja.

Še nekaj poudarkov iz programa: